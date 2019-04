Cadavrele mutilate a două femei, găsite într-un frigider în Londra. Un bărbat a fost arestat

Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţiştii au răspuns unei reclamaţii despre ocupantul apartamentului.

"Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost arestat luni, 29 aprilie, sub suspiciunea de crimă, după descoperirea a două cadavre la o adresă din Canning Town", conform poliţiei britanice.

Poliţia londoneză urmează să identifice cele două cadavre şi să ia contactul cu membrii familiilor acestora.

