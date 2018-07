Bătrână violată de un bărbat abia ieşit din închisoare. "M-a târâit în şanţ"

Cu minţile tulburi de băutură, un fost puşcăriaş din Vaslui, care în trecut a violat o copilă, acum a făcut o nouă fărădelege.

S-a năpustit asupra primei femei singure care i-a ieşit în cale, şi a târât-o pe un câmp unde a violat-o. Victima, de 69 de ani, a scăpat de agresor doar după ce i-a dat cei 15 lei, pe care îi avea în buzunar. În final, suspectul a fost arestat.

Femeia de 69 de ani, suferindă, mergea spre casă, sprijinindu-se într-un băţ. La un moment dat a zărit un bărbat care-o urmărea, şi la un moment dat a prins-o de haine şi a dus-o pe câmp, cu forţa.

„Când am ajuns la nişte salcâmi, o nisipărie, m-am uitat înapoi, venea unul la deal, dar nu am dat importanţă cine şi cum. Când s a izbit în mine şi m-a apucat, baticul mi-a rămas în drum. M-a trântit în şanţ, am un pieptar şi m-a târâit. Am început să ţip valeu, văleu. Îl împingeam să îl dau jos şi nu am reuşit.”

Victima crede că nu ar fi scăpat de individ, dacă nu îi dădea cei 15 lei pe care îi avea în buzunar. Femeia abia a putut apoi să ajungă la postul de poliţie.

„A zis ea că a violat-o, că am întrebat-o unde se duce în halul ăla”, spune o vecină. „Era mozolită. Murdară, fusta ridicată. Speriată. A zis că se duce la poliţie”

Poliţiştii l-au găsit imediat pe agresor, un bărbat de 30 de ani, care în 2008 a violat o copilă şi a fost condamnat la 8 ani de puşcărie. În 2014 a fost eliberat - cu doi ani mai devreme.

„Un om normal nu face aşa ceva. El nu trebuie să stea în libertate. E recidivist, a mai făcut aceeaşi faptă, tot viol”, spune un vecin. Individul a fost arestat preventiv pentru viol şi tâlhărie.