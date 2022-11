Bătrână din Vaslui, „ruptă” efectiv de câinele lup din gospodărie. Animalul trebuia să o apere de hoți

Doi vecini au auzit strigătele ei disperate și au sărit să o scoată din gura câinelui, pe care l-au alungat cu ghioagele. Până a venit ambulanța, la mai bine de o oră de la apel, bătrâna a pierdut mult sânge arată publicația locală „Vremea Nouă”. Bătrâna Marița, din Mânzați, este acum în stare gravă la spitalul din Bârlad, unde a fost operată de medicii ortopezi și de chirurgii plastici ai spitalului.

Marița are răni foarte grave, iar vecinii au povestit că a fost efectiv „ruptă” în urma atacului câinelui periculos i-a fost efectiv amputat 1/3 din brațul drept, are multiple plăgi mușcate pe piciorul stâng și o fractură deschisă la brațul stâng. Chiar și cadrele medicale de pe Ambulanța SAJ venită la caz și care i-au acordat primele îngrijiri, s-au îngrozit. „Nu am mai văzut așa ceva până acum” au exclamat acestea.

„Femeia în vârstă de 86 de ani a fost agresată de propriul câine, în curtea proprie. Apelul a fost făcut de un vecin care a auzit strigăte de ajutor. A fost trimisă o ambulanță B2 din substația Bârlad. Pacienta a fost găsită în stare gravă. Prezenta la membrul superior stâng amputatie la nivelul brațului, la membrul superior drept prezenta o fractură la nivelul antebrațului cu lipsă de substanță. Era conștientă și coerentă, dar cu dureri importante. A primit ajutor medical și a fost transportată la Spitalul Bârlad”, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtător de cuvânt al SAJ Vaslui.

