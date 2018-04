Bătrân acuzat că a vrut să violeze o vecină de 80 de ani în curte, de faţă cu copiii

Un bărbat de 62 de ani din judeţul Bacău trebuie să răspundă unor acuzaţii grave. O vecină de 80 de ani susţine că omul a intrat peste ea şi a încercat să o violeze.

Suspectul, cu 5 copii şi nevasta acasă, se apăra şi spune că totul e o minciună. Au existat însă şi martori, aşa că bărbatul risca închisoarea.

Bătrâna de 80 de ani povesteşte că vecinul a atacat-o în curte, ziua în amiaza mare. "Eram aici a venit şi m-a prins de mâini şi m-a împins acolo. Uite acolo. Mi-a rupt hainele de pe mine. El s-a dezbrăcat acolo şi am fugit de acolo spre poartă. Aveam în ogradă copii şi nu eram singură. Noroc cu copiii ăia. Eu am început să răcnesc şi copiii s-au adunat aici. El atunci s-a retras."

Suspectul a pus mâna pe un băţ şi i-a pus pe fugă pe cei mici, dar copiii le-au spus totul părinţilor. Vecinii au chemat poliţia.

"Băiatul a deschis poarta crezând că e căzută jos. Când a deschis poarta l-a văzut pe el dezbrăcat până la genunchi, iar ea cu fusta ridicată sus", spune o vecină.

Pus în fata acuzaţiilor suspectul neagă totul. "Pe ea am găsit-o lângă poarta şi era culcată acolo. M-am chinuit să o ridic să o duc la deal. Am dus-o până pe bancă. Doamne, să îmi fac cruce, să mă ia Dumnezeu dacă am pus mâna pe dânsa."

"Până în prezent a fost om la locul lui. A fost un om normal. Are familie are copii, are nevastă de nota 10, are tot ce îi trebuie. Nu pot să îmi explic nimic”; spune un vecin,

Poliţiştii au ascultat ambele variante şi după ce au audiat toţi martorii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu şi tentativă de viol.

Bărbatul este cercetat în libertate.