Bărbat prins de braţ de un rechin, în timp ce înota. Reacţia care l-a salvat

Incident şocant în largul coastelor australiene, unde un surfer a fost atacat de un rechin-taur.

Paul Kenny făcea surf în largul coastelor statului australian New South Wales când a fost atacat de un rechin-taur, care l-a muşcat de braţ. Incidentul a avut loc în apropiere de Port Stephens, pe o plajă care până de curând a fost închisă tocmai de teama atacurilor rechinilor.

Bărbatul, care acum este în spital, a povestit cum rechinul l-a apucat de braţ când cobora de pe un val. "Am dat cu pumnul în el până mi-a dat drumul iar apoi am ieşit cât am putut de repede din apă, era sânge peste tot şi speram că nu va ataca din nou", a declarat Kenny.

Rechinul l-a muşcat de biceps, dar suferul este în afara oricărui pericol. Când a ajuns pe mal, omul a avertizat mai întâi mai multe familii cu copii, care se pregăteau să intre în apă, să nu o facă.