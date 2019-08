Atentat devastator la o nuntă din Afganistan. 63 de morți și 182 de răniți

"Printre victime se aflau femei şi copii", a indicat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, care a dat publicităţii acest bilanţ sângeros duminică dimineaţa.

Este unul dintre atentatele cele mai grave de la începutul anului în Afganistan.

Kabul: 63 killed, almost 200 wounded in blast at wedding https://t.co/0xYL94hUcv