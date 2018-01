Atentat dejucat în Afganistan. Jihadiștii au ascuns explozibilul în scutecele unui copil

Jihadiștii au planificat un atac care urma să vizeze centrul orașului afgan Kunduz. Pentru a-și duce la îndeplinire planul, aceștia au ascuns explozibilul în fașele unui bebeluș de patru luni, scrie DailyMail.

Planul lor a fost dejucat de prezența unor polițiști, care au avut prezență de spirit și au perchezițional inclusiv copil. Atunci când au descoperit elementele explozive, polițiștii au arestat cinci indivizi, dar și pe mama bebelușului.

Taliban hide explosives in four-month-old child's clothes in plot to attack Afghan city https://t.co/w1DmwDQZRD