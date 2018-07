Accident mortal în Alba. Un bătrân a fost spulberat de mașină, pe trecerea de pietoni

Pro TV

Accident mortal în Alba Iulia. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost spulberat de o maşină în timp ce se afla pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, trupul bărbatului a fost proiectat 40 de metri pe şosea.

Totul s-a petrecut în apropierea mall-ului din Alba Iulia. Victima traversa regulamentar când maşina condusă de tânărul de 24 de ani l-a lovit în plin şi l-a aruncat la zeci de metri pe asfalt.

Vecină: "Venea de peste drum să aducă drujba. Am auzit o bubuitură puternică. l-a luat pe capotă şi în momentul când l-a izbit şi l-a lovit a dat cu capul de beton. În două minute eu am fost la poartă şi nu era niciun fel de semn de viaţă."

Martor: "Eu m-am oprit să dau prioritate să treacă o doamnă. Pe domnul l-am văzut în capăt, eu am stat ca oricare să treci şi am ieşit din maşină și am strigat să cheme cineva ambulanţa".

La faţa locului a ajuns şi o ambulanţă, însă pentru bărbat era prea târziu, s-a stins din viaţă imediat după impact.

Maria Babeș, medic SAJ Alba: "La locul accidentului am găsit un pacient lovit pe trecerea de pietoni. Este decedat cu leziuni incompatibile cu viaţa."

Vecin: "Dacă nici pe trecerea de pietoni nu mai eşti în siguranţă, unde mai eşti în siguranţă?!"

Tânărul a fost testat de poliţişti cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost negativ.

Comisar şef Dan Toma, Biroul Rutier Alba Iulia: "Nu a acordat prioritate de trecere unei persoane angajate regulamentar în traversarea străzii şi a accidentat-o mortal"

Şoferul este cercetat acum pentru ucidere din culpă.

