Accident grav, provocat de un șofer care nu a acordat prioritate. Soția sa a murit pe loc

O femeie în vârstă de 60 de ani, din Capitală, şi-a pierdut viaţa în vineri după amiază după ce maşina în care se afla a intrat într-un alt autoturism, pe Drumul Naţional 71, în judeţul Dâmboviţa.

Autoturismul era condus de soţul victimei, care, spun martorii, nu ar fi acordat prioritate în intersecţie.

Cei doi soţi din Bucureşti, femeia de 60 de ani şi soţul ei de 65 de ani, aflat la volan, veneau de pe un drum judeţean. Nimeni nu ştie din ce cauză bărbatul nu a oprit la intersecţia cu DN 71 şi a intrat în plin într-un autoturism în care se afla un alt cuplu.

Șofer: "Ne-a tăiat calea. Am înţeles că e în viteza a treia maşina dânşilor. Am intrat frontal în dânşii. Din păcate, soţia dansului a decedat, netatenție la volan. Nu a oprit la stop, nu s-a asigurat. Noi am venit şi ne-a băgat sub TIR."

Bărbatul de 45 de ani şi soţia lui au scăpat ca prin minune doar cu răni uşoare. Maşina lor s-a urcat practic, peste autoturismul celălalt, unde pasagera din dreapta a rămas încarcerată. În urma impactului, ambele vehicule s-au lovit de un TIR.

Florin Marian, șoferul TIR-ului: "Eu eram staţionat. S-au ciocnit şi amândoi au ricoşat în mine. Viteză şi neacordare de prioritate. E cutremurător."

Impactul a fost unul extrem de violent. Din nefericire, femeia care se afla în dreapta şoferului a decedat. Salvatorii sosiţi la faţa locului l-au preluat pe şoferul rănit, iar poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs această nenorocire.