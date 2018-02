O femeie cu arsuri grave riscă să moară, pentru că 2 spitale nu au primit-o

O tânăra din Suceava care a suferit arsuri grave în urma unei explozii riscă să moară, pentru că, ore la rând, responsabilii nu au găsit un spital care să o tratateze.

România poate să îngrijească doar 11 pacienți cu arsuri grave și a fost nevoie să intervină ministrul Sănătății pentru ca victima să fie primită la Spitalul Floreasca din București.

Am ajuns în această situație, după ce, ani la rând, dotarea secțiilor pentru marii arși din țară a rămas doar o promisiune făcută de cei care au condus sănătatea.

Femeia, victima unei explozii, a ajuns la spitalul din Suceava cu arsuri pe jumătate din corp, dar și căile respiratorii grav afectate. Spitalul nu este însă dotat să trateze cazuri complexe, așa că doctorii i-au cerut transferul.

Ce a urmat este strigător la cer. Spitalele din București și Iași unde pot fi tratați arsii au declarat că nu o pot primi, pentru că nu aveau paturi libere.

Petrică Hrușcă, rudă cu victima: "A stat vreo 4-5 ore în așteptare, în trei locuri s-a încercat să vadă dacă se găsesc locuri."

Într-un final, singurul spital care a aceptat să o primească pe femeia aflată în suferință a fost cel din Brașov.

Vasile Cîntiuc, soțul victimei: Am ajuns la aeroport și au zis că nu mai merg la Brașov, merg la București.

Reporter: Asta după ce v-au zis că la Iași și București nu sunt locuri?

Vasile Cîntiuc, soțul victimei: Da.

Femeia a fost primită în Capitală doar la intervenția ministrului Sănătății.

Situația l-a revoltat pe șeful secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă a Spitalului din Brașov, Dan Grigorescu: "A fost (...) suficient ca doamna ministru Sorina Pintea să se implice personal, pentru ca, prin minune, la Spitalul Floreasca să apară un loc disponibil, iar pacienta să fie primită acolo prin transfer direct.

Ce să înțelegem din această succesiune de întâmplări? Că trebuie să o sunăm pe doamna ministru de fiecare dată în astfel de situații pentru a-i determina pe colegii din sistem să își pună la dispoziția marilor arși în mod corect resursele de care dispun?".

Medicul Dan Grigorescu susține că ministrul Sănătății ar fi intervenit ca să fie transferată la Spitalul Floreasca și o a două pacientă, care ajuns cu arsuri pe 85 la sută din corp la unitatea din Brașov.

Oana Grigore, purtător de cuvânt al ministrului Sănătății: ”Locurile acestea în sectiie de AȚI sunt în dinamică, se schimbă de la o ora la alta și este foarte dificil de gestionat o astfel de situație".

Lipsiți de viziune și mânați de interese ascunse, cei care s-au aflat în ultimii ani la conducerea Ministerului Sănătății - indiferent de partidul care i-a susținut - nu au făcut nimic pentru pacienții cu arsuri grave.

Fostul ministru al sănătății Florian Bodog a promis de mai multe ori că vor sosi echipamentele necesare, dar până acum nu s-a întâmplat nimic.

Florian Bodog: ''Eu, de când am venit, am făcut ordin de ministru pentru a reglementa modul în care funcționează centrele de mari arși, am dat drumul la dotări. Ceea ce am putut am făcut."

În continuare, însă, centrele de la Timișoara și Iași așteaptă finanțare pentru aparatură.

Profesor doctor Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului Sf. Spiridon Iași: "Clinica de chirurgie plastică și arsuri a spitalului Sf. Spiridon este finalizată din 2017. Mă refer tot ce înseamnă clădire. Și așteaptă dotările specifice marilor arși, care trebuie să vină prin programele Ministerului Sănătății."

Noul ministru al Sănătății da asigurări că situația marilor centre pentru arși se va rezolva.

Oana Grigore, purtător de cuvânt Ministrul Sănătății: "Avem deja achiziționate deja peste 10 tipuri de echipamente cu care vor fi dotate aceste unități sanitare, aceste secții de tepatie intensivă. Este vorba despre secțiile ATI din Iași, Timișoara, Bagdasar și Grigore Alexandrescu. În primul semestru al acestui an vor fi și livrate unităților".

Acum, România poate să îngrijească doar 11 oameni care suferă de arsuri majore.