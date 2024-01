Sfaturi pentru creșterea rapidă a părului: Ce trebuie să faci pentru a avea parul lung mai repede

Totuși, creșterea părului depinde de mulți factori, cum ar fi genetica, echilibrul hormonal, vârsta, alimentația și starea generală de sănătate.

Dacă preferi să ai părul lung, știi deja că îngrijirea acestuia este destul de complexă. O serie de metode te pot ajuta să previi ruperea firului de păr, dar și să te bucuri de un păr lung și puternic. Iată trucurile și recomandările pentru creșterea părului.

Sfaturi generale de aplicat acasă pentru creșterea mai rapidă a părului

Firul de păr crește de la nivelul foliculului pilos, aflat sub pielea scalpului. Sângele de la nivelul scalpului furnizează oxigen și substanțe nutritive către foliculul de păr, ceea ce face ca părul să crească. Potrivit Healthline, ne naștem cu aproximativ 80.000-120.000 de foliculi la nivelul scalpului și pierdem în jur de 100 de fire de păr zilnic odată cu înaintarea în vârstă.

Creșterea părului este influențată de multi factori, cum ar fi stilul de viață, dieta, vârsta, tipul de păr, factorii genetici și hormonali, prezența unor patologii.

Următoarele sfaturi generale pot fi utile pentru a promova o creștere mai rapidă a părului:

Mănâncă echilibrat

Părul are nevoie de nutrienți pentru a crește și a rămâne puternic. De aceea, este important să menții o dietă sănătoasă, variată, care să includă produse naturale din toate grupele alimentare – cereale integrale, fructe și legume, carne, ouă, pește, lactate, grăsimi sănătoase (nuci și semințe, avocado, uleiuri vegetale extravirgine).

În structura firului de păr se regăsește, în principal, keratina, un tip de proteină. Astfel, este esențial să ai un aport suficient de proteine. Acestea se găsesc în carne, lactate, pește, ouă, leguminoase boabe (linte, năut) și nuci. Conform studiului „Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use” (Emily L.Guo și Rajani Katta), malnutriția protein-calorică produce subțierea firului de păr și căderea părului.

Și alte substanțe nutritive sunt implicate în creșterea părului, cum ar fi fierul, zincul, acizii grași, vitaminele A, D și E, biotina, seleniul, niacina și acidul folic.

Evită regimurile alimentare restrictive, care promit o slăbire rapidă, deoarece îți afectează atât sănătatea, cât și aspectul părului. Curele de slăbit reduc resursele nutritive necesare pentru creșterea firului de păr, cum ar fi proteinele și niacina (vitamina B3), prezintă Healthline.

Evită stresul

Potrivit WebMD, stresul oprește procesul de creștere a părului. Practic, acesta face ca părul să intre într-o fază de odihnă sau stagnare, ocolind faza de creștere activă. În plus, stresul psihologic sever crește predispoziția de a dezvolta o afecțiune autoimună caracterizată de pierderea părului, și anume alopecia areata.

Ia măsuri de gestionare a stresului, cum ar fi practicarea unui hobby, meditația, sportul, timp petrecut cu cei dragi. Cere ajutorul specialistului, dacă nu reușești să ții stresul sub control.

Masează-ți scalpul

Deși nu are un efect direct asupra creșterii părului, masajul scalpului te ajută să ai un păr mai sănătos. Conform surselor anterior menționate, câteva studii mici au demonstrat că masarea regulată a scalpului întărește firul de păr și reduce riscul de rupere.

Tunde-ți vârfurile regulat

Tunsul vârfurilor nu ajută în mod direct la creșterea părului, însă îi îmbunătățește aspectul. Vârfurile despicate se pot extinde în lungimea firului de păr, cauzând scurtarea acestuia. De aceea, este indicat să le tunzi o dată la câteva luni.

Îngrijește-ți părul corect

Dacă părul tău are aceeași lungime de luni de zile, este indicat să îți analizezi și rutina de îngrijire. Un păr îngrijit corect este puternic și are un aspect sănătos. Astfel, riscul de rupere este mai mic.

Ia în considerare următoarele măsuri de îngrijire:

Evită uscarea agresivă cu prosopul: Usucă-ți părul prin mișcări delicate de tapotare cu un prosop din microfibre. Frecarea agresivă a părului favorizează ruperea;

Evită stilizarea prin căldură: Este dificil să îți crești părul atunci când îl supui unui stres continuu care favorizează căderea, cum ar fi prin folosirea dispozitivelor de stilizat prin căldură (placă de păr, ondulator). Optează pentru coafarea prin metode naturale, cum ar fi ondulare peste noapte;

Coafează-ți părul lejer: Coada de cal strânsă nu este recomandată, deoarece trage puternic firele de păr de la nivelul scalpului. Optează, în schimb, pentru o coadă lejeră;

Piaptănă-ți părul atent: Periază-ți părul prin mișcări ușoare, începând întotdeauna de la vârfuri;

Evită șamponarea prelungită: Șamponarea excesivă duce la uscarea firului de păr, prin distrugerea uleiurilor naturale, ceea ce promovează ruperea;

Menține părul hidratat: Părul uscat este mai puțin elastic și se rupe ușor. Asigură-te că utilizezi întotdeauna balsam după șamponare, precum și serumuri pentru vârfuri. Din când în când, poți opta pentru o mască hidratantă pentru păr sau un tratament de rehidratare la salon;

Evită vopsirea frecventă: Decolorarea și vopsirea regulată distruge firul de păr, favorizând ruperea acestuia. Astfel, este mai puțin probabil să crească în lungime. Apelează întotdeauna la specialiști, în loc să-ți vopsești părul acasă.

Șampoane și serumuri naturale pentru creșterea părului

Potrivit Christal Yuen și Kristeen Cherney în articolul „6 Ways to Make Your Hair Grow Faster and Stronger”, un șampon pe bază de cafeină este eficient pentru creșterea părului. Studiul „Caffeine and Its Pharmacological Benefits in the Management of Androgenetic Alopecia: A Review” arată că acest compus penetrează ușor scalpul, iar produsele cosmetice care conțin cafeină pot fi la fel de eficiente precum tratamentele medicamentoase pentru creșterea părului.

Optează pentru șampoanele blânde, fără siliconi, parabeni și sulfați. Aceste ingrediente sunt agresive și se acumulează la nivelul foliculilor, împiedicând creșterea părului.

Potrivit surselor menționate, poți prepara acasă serumuri de păr cu ulei esențial de:

rozmarin;

jojoba;

lavandă;

mentă;

mușețel;

cimbru;

arbore de ceai;

usturoi.

Câteva picături de ulei esențial se diluează într-un ulei vegetal cu efect de hidratare, cum ar fi cel de ricin, de cocos sau de semințe de dovleac. Nu aplica niciodată un ulei esențial direct pe piele/păr/scalp, fără a-l dilua în prealabil.

Pe de altă parte, poți opta pentru serumuri din comerț și șampoane care conțin uleiuri esențiale din plante. O altă variantă este să adaugi câteva picături de ulei esențial direct în șampon.

De asemenea, sunt recomandate și produsele cosmetice pentru păr care conțin nutrienți precum biotină, keratină, zinc și vitamina E.

Dacă te confrunți cu probleme severe de căderea părului, este indicat să te adresezi dermatologului pentru un tratament topic potrivit nevoilor tale.

Pastile naturale pentru creșterea părului

Unele suplimente naturiste sunt special concepute pentru creșterea părului, conținând un mix de nutrienți necesari pentru sănătatea podoabei capilare.

Potrivit studiilor, pot fi utile suplimentele cu:

Omega-3 (ulei de pește);

Vitamina B7 (biotină);

Zinc;

Vitamina D;

Fier.

Suplimentele cu zinc, fier și vitamina B7 par să funcționeze doar la persoanele care prezintă deficit în organism. Vitamina D poate fi utilă atunci când problemele de cădere a părului au cauze autoimune. În orice caz, nu există suficiente studii pentru a garanta efectele suplimentării acestor nutrienți asupra creșterii părului.

De asemenea, este important de reținut că suplimentele alimentare pot avea contraindicații, pot interacționa cu unele medicamente și nu înlocuiesc o alimentație echilibrată. De aceea, este indicat să discuți cu un specialist înainte de a începe să utilizezi un supliment alimentar.

Prin urmare, creșterea părului depinde de mai mulți factori. Asigură-te că ai o dietă echilibrată, că ții stresul sub control și că îți îngrijești părul în mod corect. Apelează cu încredere la dermatolog, dacă te confrunți cu persistența căderii părului.

