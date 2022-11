S-a dublat incidența cazurilor de diabet la copii. Legea pentru prevenția bolii zace fără norme de aplicare

În tot acest timp, din cauza alimentației nesănătoase, dar și a sedentarismului și altor factori care țin, în general, de stilul de viață, numărul cazurilor de diabet zaharat de tip doi crește alarmant, inclusiv în rândul celor mici.

Sofia are șase ani și, încă de la un an, părinții au aflat că are diabet. Cea mai mare provocare rămân dulciurile.

Nemethi Hilda, părinte: „La început a fost foarte greu, pentru că nu știam cu se mănâncă, ce avem de făcut. Avem momente când ni se par grele, și nu mai pot, mă sperii. Dar o luăm... Fiecare zi e diferită”.

În vârstă de 15 ani, Rareș a fost depistat cu diabet de tip 1, în urmă cu opt ani.

Rareș Truță, pacient: „Trebuie să fii atent la ce mănânci, dar cu moderație. Trebuie cântărit, fiecare gramaj în parte”.

Ramona Truță, mama adolescentului: „Trebuie tot timpul să fim atenți la mesele pe care le ia, la activitățile pe care le va face sau le-a făcut, la dozele de insulină. Plus că trebuie să monitorizăm glicemia și noaptea”.

S-a dublat numărul copiilor cu diabet în ultimii zece ani

Numărul copiilor bolnavi de diabet s-a dublat în ultimii zece ani. Zonele cu cele mai multe cazuri sunt București, Bihor și Brașov.

Gabriela Roman, profesor al UMF Cluj, președintele Federației Române de Diabet: „Datorită unui stil de viață nesănătos, prin alimentație nesănătoasă, lipsa de activitate fizică, diabetul zaharat de tip 2 a început să apară și la copii”.

În cazul celor mici, principala responsabilitate le revine părinților.

Laura Gavrilaș, președintele Asociației Dieteticienilor din România: „Obișnuiesc să pună pe masă foarte frecvent alimente care sunt procesate, care sunt gătite prin tehnici culinare nesănătoase, prăjite în ulei”.

Tatăl unui copil: „De obicei prostii... Fast-food și din astea... E singura fetiță și îi facem pe plac”.

Tatăl unui copil: „Acum a mâncat două gogoși. Dulciuri, o dată pe zi”.

Lenke Iuhoș, psiholog: „E foarte important ca părinții să fie alături de copii. Prin discuții, dar și prin modelare comportamentală”.

Legea pentru prevenția diabetului zace fără norme de aplicare și fără un program concret

În 2020, România a reglementat prin lege prevenția diabetului. Ce-i drept, cu jumătate de măsură, pentru că lipsesc și acum normele de aplicare, și programele concrete. Ministerul Sănătății a transmis că, până acum, s-a constituit doar un grup de lucru format din specialiști. În tot acest timp, mai multe asociații din țară s-au implicat în școli.

George Istrate, directorul general al Asociației Medicover, programul „Încerc”: „Șapte din zece copii au înregistrat îmbunătățiri ale indicelui de masă corporală, scade și riscul de a dezvolta o problemă de sănătate, cum ar fi diabetul zaharat de tip 2”.

În Europa, costul mediu pentru îngrijirea unei persoane adulte cu diabet zaharat este de peste 3.000 de dolari pe an.

