Ministrul Sănătății, despre examenul de rezidențiat: "Vrem să oprim exodul tinerilor"

Victor Costache, ministrul Sănătății, prezintă care sunt noile modificări privind desfășurarea examenului de rezidențiat în România, după adoptarea unei Ordonanțe de urgență.

Declarațiile LIVE ale ministrului Victor Costache:

- Este o zi mare, este o zi importantă, Guvernul a adoptat OUG pentru examenul de rezidențiat care a avut loc duminică.

- Am reușit să găsim o soluție europeană de a lărgi baza de formare pentru acești tineri pe care îi avem.

- Exodul medicilor rezidenți a continuat, în ciuda creșterii salariilor, și este important să ne aplecăm asupra condițiilor de muncă pe care le au aceștia.

- Sistemul s-a deschis spre trei categorii de spitale, rămâne la latitudinea rezidenților să-și aleagă parcusul ulterior.

- În centrele unde sunt coordonatorii de la nivelul universităților va trebui să facă diferite stagii de formare. Reponsabilii nu trebuie să fie neapărat cadre universitare.

- În prezent, în urma examenului de rezidențiat de duminică, avem un plus de 937 de rezidenți pe medicină generală, un plus de 460 pe farmacie și un plus de 1000 la medicină dentară.

Declarațiile Florentinei Ioniță, manager spitalul militar central București:

- Nu poți să intruiești 140 de rezidenți. Un medic nu poate îndruma mai mult de 3-4 rezidenți. Și bineînțeles că aceștia vor pleca, pentru că nu se simt implicați în procesul de rezidență.

Declarațiile secretarului de stat Horatiu Moldovan:

- Este o măsură care să democratizeze învățământul medical din România.

- Deschiderea către toate spitalele care au baza tehnologică și activitatea necesară pentru a susține acest rezidenți.

- Numărul de rezidenți trebuie să fie relativ mic pentru un formator. Spitalele pe care le-am propus să facă parte din această categorie sunt spitale care au o bază bună pentru ca rezidenții să-și desfășoare activitatea.

- Este o formă de liberalizare, nu este o formă de excludere.