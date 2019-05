Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru reducerea riscului de demență

Uitați de vitamine şi suplimente pentru a reduce riscul de demență la vârsta a treia.

Concentrați-vă, în schimb, pe un stil de viață sănătos! Esențiale sunt mișcarea, dieta echilibrată, evitarea tutunului, a alcoolului și menținerea unei tensiuni arteriale bune. Acestea sunt principalele recomandări emise de Organizația Mondială a Sănătății.

La nivel global, în jur de 10 milioane de oameni sunt diagnosticaţi anual cu o formă de demență, o maladie evolutivă pentru care nu există leac. Alarmant este că sunt tot mai numeroase cazurile când boala se instalează devreme, la 50 ori chiar 40 şi ceva de ani. Totuşi, riscurile pot fi controlate într-o bună măsură.

Dr. Neerja Chowdhary, Technical Officer, Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization (WHO): "Adevărul este că ceea ce este bun pentru inimă este bun şi pentru creier. Prin urmare, activitatea fizică, o dietă sănătoasă şi echilibrată, evitarea tutunului, consumul redus de alcool, toate astea te ajuta pe termen lung să reduci riscul de dementă."

Este pentru prima oară când Organizaţia Mondială a Sănătăţii formulează un set de recomandări privind stilul de viaţă, pentru a diminua riscul de a face Alzheimer ori altă formă de declin cognitiv. În privinţa hranei, OMS rămâne adepta dietei mediteraneene, cu multe legume, puţină carne şi ulei de măsline din belşug.

După o viaţă plină, la 91 de ani, Margaret Lowdon doreşte să rămână cât mai mult timp capabilă să ducă o viaţă autonomă. În prezent, participa la un studiu despre legătura dintre auz şi demenţă.

Dr. Sergi Costafreda Gonzalez, Associate Professor mental health psychiatry, UCL: "Chiar şi o diminuare nesemnificativă a auzului poate indică un risc dublu de dementă în următorii 15 ori 20 de ani."

Potrivit OMS, în prezent 50 de milioane de oameni au dementă, iar pentru societate costurile impuse de aceasta maladie sunt de 2 trilioane de dolari. În ritmul actual, peste 30 de ani, numărul celor afectaţi ar urma să se tripleze.

