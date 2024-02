Primul centru de reabilitare a minorilor cu adicții, inaugurat în România. ''Mă drogam zi de zi, uneori și la școală"

Este mărturia șocantă a unui tânăr care aproape doi ani a consumat substanțe interzise. Acum duce lupte grele pentru a scăpa de adicție.

Copii de 12 ani, dependenți, ajung în grija medicilor, în timp ce statul nu reușește să le acorde sprijinul necesar.

Însă în Prahova a fost deschis primul centru în care minorii cu astfel de probleme vor fi ajutați pe termen lung.

Dar avem nevoie de zeci de asemenea locuri în toată țara.

S-a drogat până când s-a prăbușit pe covor

Un băiat a început să fumeze marijuana la 14 ani. În câteva luni a ajuns la droguri de mare risc. Era sportiv de performanță, însă consumul de substanțe periculoase l-a îndepărtat de drumul pe care pornise.

Băiat, fost consumator de droguri: ''Consumam afară și, ca să nu se prindă, veneam mereu acasă la ce oră mi se spunea. Dar veneam consumat. Mereu băgam scuza că am băut alcool. Am avut o săptămână în care intrasem într-o anumită psihoză. Scopul meu era să fac bani, să consum tot ce se poate. În ultima zi am venit acasă, am picat pe covor''.

Cand au aflat părinții era dependent.

Mama băiatului: ''Nu am avut niciodată probleme cu el, învăța foarte bine, a făcut sport de performanță și era riguros în tot ce ține de conduită.E cumplit ca părinte. Eu nu am știut să previn, nu am știut identific multe semne''.

Medicii au îngrijit chiar și copii de 12 ani

Potrivit Agenției Naționale Antidrog, aproape 17 procente dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au consumat cel puțin un tip de drog. Iar pentru 8,7% dintre adolescenții de 16 ani, cannabisul nu reprezintă o necunoscută.

Medicii au avut în grijă inclusiv copii de 12 ani, dependenți deja.

Irina Minescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila:

''În spatele depresiilor sau tulburărilor de conduită, de multe ori, e vorba de un consum abuziv de substanțe. De obicei asociază consumul de alcool abuziv, intră chiar în comă alcoolică. O altă patologie la ei este cea cu medicamente, psihotrope, benzodiazepine''.

Adolescentii care ajung la spital rămân internați cel mult trei săptămâni și primesc tratament. Dar fără ajutor pe termen lung, mulți revin la vechile obiceiuri.

La Spitalul de Psihiatrie din Voila a fost inaugurat primul centru dedicat tratării pe termen lung a minorilor cu adicții. 24 de copii și adolescenți vor putea fi internați în cele patru saloane care au fost amenajate după indicațiile specialiștilor, astfel încât pacienții să se simtă aici cât mai confortabil. Tot aici vor avea loc terapiile de grup atât de importante pentru recuperare, dar și activitățile recreative.

Pentru internare, părinții minorilor semneaza un contract pentru cel puțin 30 de zile. Copiii au parte nu doar de tratament si discuții cu specialiști. Fac inclusiv terapie și ergoterapie.

Eugen Hriscu, psihiatru: ''Dependența este o boală care necesită o intervenție de durată pentru că modificările produse de consumul de substanțe la nivelul creierului necesită timp pentru a fi redresate. O lună este mai degrabă un început pentru un asemenea tratament''.

Proiectul a costat peste 130.000 de euro

Centrul de la Voila a fost realizat cu sprijinul Asociației Zi de Bine.

Melania Medeleanu, membru fondator al Asociației Zi de Bine: ''Important este ca părinții să afle de acest loc și să deschidă această ușă. E ușa pe care vor intra profesioniștii în domeniu, care îl vor echipa pe acest copil cu toate abilitățile necesare pentru ca atunci când se va întoarce în mediul din care a sosit să poată să spună nu adicțiilor''.

Proiectul a costat peste 130.000 de euro, bani din donatii și sponsorizări.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 29-02-2024 09:17



Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.