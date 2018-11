Cât trebuie să scoată din buzunar românii care au intoleranţă la gluten. Analizele ar putea fi gratuite

Pro TV

Analizele pentru depistarea intoleranţei la gluten ar putea fi gratuite. Persoanele care au această suferinţă ar trebui să primească în fiecare lună tichete de masă în valoare de 300 de lei.

Măsurile prevăzute într-o iniţiativă legislativă sunt de bun augur pentru zeci de mii de bolnavi din România.

Un băiațel de trei ani are intoleranţă la gluten. Nu are voie să mănânce produse care conţin proteine din grâu, secară sau orz.

Reporter: "Ce îţi place să mănânci?"

Băieţel: "Ciorbă".

Doina, mama băiatului: "Începând cu vârsta de patru luni, a început să ţină o dietă specială, iar produsele fără gluten sunt destul de scumpe. Este destul de greu şi trebuie să stai foarte mult timp în bucătărie, pentru că nu îi poţi da un iaurt pentru o gustare".

Peste 200.000 de români sunt alergici la cel puţin un aliment, iar 80.000 dintre ei au intoleranţă la gluten. Jumătate sunt copii.

Camelia Berghe, medic primar alergologie, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Marie Curie: "Bolile alergice sunt din ce în ce mai frecvente în lume. Factorii sunt multiplii: schimbarea stilului de viaţă, poluarea, utilizarea antibioticelor".

În astfel de situaţii şi o banală alună poate provoca şoc anafilactic sau chiar moartea unei persoane cu intoleranţă.

Coșul de cumpărături cu produse fără gluten nu este deloc ieftin. Cinci felii de pâine, cornuleţe, cipsuri, napolitane, un pachet de biscuiți şi o cutie de cereale se plătesc cu mai bine de 100 de lei.

O iniţiativă legislativă prevede ca analizele şi testările genetice să fie gratuite. La fel şi analizele anuale ale celor diagnosticaţi, plus o anamneză a rudelor de gradul 1. În plus, aceşti pacienţi vor primi şi un stimulent alimentar lunar de 300 de lei sub forma unor tichete de masă.

Crisina Dumitrescu, deputat PSD, iniţiator: "Este o iniţiativă menită să vină în spirjinul persoanelor care suferă de boală celiacă, o afecţiune autoimună întâlnită atât la adulţi, cât şi la copii".

Se doreşte şi înfiinţarea Registrului Naţional de Evidență a persoanelor diagnosticate cu boala celiacă. Pe de altă parte unităţile de învăţământ şi cele sanitare vor fi obligate să asigure mâncare fără gluten, preparată în recipiente separate. Cei care nu vor respecta normele pot fi amendaţi.

