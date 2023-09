Părinții credeau că fetița lor are o simplă răceală, dar de fapt era grav bolnavă. A murit din cauza diagnosticului greșit

O fetiță în vârstă de cinci ani diagnosticată de medici în mod greșit a murit. Părinții credeau că are o simplă răceală, însă copila era în realitate grav bolnavă.

Fetița a fost dusă de părinții săi la spital după ce și-a pierdut vocea. Ea a murit câteva zile mai târziu, după ce a fost diagnosticată în mod greșit de medici.

Doctorii credeau că fetița trece printr-o banală răceală. Aceștia au spus că este vorba doar de „o infecție virală”.

După ce i s-a efectuat un test Covid care a ieșit negativ, medicii i-au trimis pe părinți acasă împreuna cu copila.

Odată ajunsă acasă, starea de sănătate a copilei s-a înrăutățit. Buzele fetiței se învinețiseră, iar părinții – Justin și Jasmine – au sunat panicați la serviciile de urgențe.

„Ea intra și ieșea din starea de conștiență și se cam prăbușise în brațele lui Jaz. Așa că am început să o resuscitez în timp ce vorbeam la telefon la 999, și am făcut asta timp de 10-15 minute înainte de sosirea ambulanței, iar ei au preluat resuscitarea în timp ce eu am pregătit defibrilatorul", a povestit Justin, pentru 7NEWS.com.au.

Copila fost transportată pe calea aerului la un important spital pentru copii, dar după 78 de minute de resuscitare a fost declarată moartă.

Așadar, la câteva zile după diagnosticul greșit al medicilor, fetița a murit din cauza a ceea ce s-a dovedit a fi o afecțiune periculoasă, dar care putea fi prevenită.

Conform medicului legist, cauza decesului a fost streptococul A. Spitalul Westmead, unde a murit copila, a aflat diagnosticul real al fetei printr-o simplă prelevare de probe din gât. Dacă ar fi fost diagnosticată corect mai devreme, ar fi putut fi tratată cu antibiotice, a arătat medicul legist.

Patru zile mai târziu, părinții au decis să doneze organele copilei lor și au salvat astfel viețile a trei tineri.

„Vreau doar ca oamenii să știe cine este Cassie și ce a fost capabilă să facă. Ea întruchipează un supererou din viața reală și nu mulți oameni pot spune asta. Ceva ce a fost cel mai rău moment din viața noastră. Cel puțin ea a reușit să salveze alte trei familii, ceea ce este un lucru frumos", a spus tatăl fetei.

Infecțiile cu streptococul A sunt mai frecvente la copii. Simptomele comune ale streptococului A sunt asemănătoare gripei, cum ar fi temperatură ridicată, glande umflate sau dureri de corp, dureri în gât, erupție cutanată care se simte aspră, ca hârtia abrazivă (scarlatina), cruste și răni, durere și umflături, dureri musculare severe, greață și vărsături.

