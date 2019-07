Pacienții sub acoperire, noua "armă" a ministrului Sănătății. Ce au descoperit

Șpaga în sistemul de sănătate persistă chiar și după creșterea salariilor, recunosc bolnavii, dar și ministrul Sănătății care a luat noi măsuri.

De 3 săptămâni, unitățile sanitare sunt vizitate de pacienți falși care au rolul de a-i demasca pe cei care cer bani. Sindicatele și colegiul medicilor condamnă inițiativa, dar ministrul Sănătăţii spune că măsura face parte din strategia anticorupție și va reda demnitatea profesiei de doctor.

5 pacienţi sub acoperire au mers până acum în spitalele de stat. Unul dintre ei povesteşte prin ce a trecut acolo.

Pacient sub acoperire: ''Le-am zis că vreau să fac o fişă pentru permisul auto. Am aşteptat o oră şi nu m-a băgat nimeni în seamă. După o oră au venit şi mi-au zis că dacă dau taxa în plus pe lângă taxa de 150 de lei mă vor ajuta să meargă lucrurile mai uşor".

Reporter: "Cat ţi-au cerut?"

Pacient sub acoperire: "300 de lei. În jumătate de oră mi-au adus fisa semnată şi stampilata''

După fiecare acţiune, pacienţii au întocmit un raport, iar spitalele în care lucrează cei care au pretins șpaga au fost inștiințate pentru a lua măsuri. În mod normal, unităţile sanitare ar trebui apoi să anunţe poliţia. O infirmieră şi-a dat demisia după ce a fost demascată.

Serviciile medicale ar trebui să fie gratuite, însă de multe ori nu se întâmplă aşa.

Reporter: "S-a întâmplat să vă ceară un medic bani?

Pacient: "Da. s-a întâmplat.

Reporter: "Și aţi avut de unde să daţi?

Pacient: "Am avut, n-am avut...când eşti nevoit să dai, dai.

Reporter: "Și după ce daţi bani cum se schimbă?

Pacient: "De multe ori nu se rezolvă problema, dar se vede că se mişca, se schimbă atmosfera''

Pacient: ''La frizer nu dai bani, te tunde în scări, la doctor nu dai bani, eşti în drum spre parastas, prea sunt mana sparta''

Spitalele vizate de pacienţii sub acoperire sunt cele care au reclamaţii în chestionarele pacienţilor.

Sunt şi doctori despre care se ştie clar că nu pretind niciun fel de atenţie şi un simplu mulţumesc le este suficient. În unele cabinete au apărut astfel de afişe în care scrie clar că plăţile informale nu sunt acceptate.

Reporter: ''S-a întâmplat vreodată să vă ceară bani?'

Pacient: "Nu, niciodata'.

Reporter: 'Dar daţi mici atenţii? '

Pacient: 'Un buchet de flori, e ceva tradiţional la o doamna''

Reacții la măsura ministrului Sănătății

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: ''Nu mă refer la cei care primesc o recunoştinţă după un act medical, pentru că pacientul doreşte să mulţumească, ci la cei din spitalele publice - şi nu doar medici - care condiţionează un act medical, am exemple concrete. Sunt mai multe spitale din Capitala unde se solicita taxe suplimentare pentru a rezolva mai repede anumite probleme''

Măsurile luate de ministrul Sănătăţii împart lumea medicală în două. Unii angajaţii din sănătate sunt de acord cu ele.

''Continuarea şi încurajarea acestor practici, prin ignorarea măsurilor pentru combaterea lor, este o sfidare la adresa întregii societăţi. Pacientul roman nu mai trebuie dublu impozitat în lupta să cu boala'', au scris pe reţeaua de socializare cei de la TESA Craiova.

Pe de altă parte...

Gheorghe Borcean, preşedintele CMR: 'Suntem, azi, cu aprox 300 de medici condamnaţi pentru fapte penale. Sunt doar 300, nu este caracteristica sistemului. A trimite pe cineva ca să provoace pe un medic sau pe un asistent să ia mita este de fapt o incitare la comiterea unei infractiuni''

Viorel Husanu, preşedinte Sanitas Bucureşti: ''Este o acţiune de imagine a ministrului Sănătăţii...''

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: ''E vorba de a reda demnitatea profesiei, pentru că din cauza unor uscaturi se aruncă o pată asupra întregului sistem, ceea ce nu e corect''

Pacienţii sub acoperire sunt parte a strategiei anticorupţie care trebuie implementata până în 2020. La fel şi linia verde lansată în 2016 la care pot fi semnalate cazurile în care personalul medical pretinde bani sau foloase necuvenite.

