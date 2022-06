Dar, cum sumele decontate sunt foarte mici, iar locurile puține, oamenii care nu își permit să meargă la privat se îmbolnăvesc mai rău.

O femeie care are o proteză la genunchi trebuie să facă recuperare medicală câteva săptămâni. Un alt pacient are nevoie de recuperare, după ce în 2018 a avut un accident vascular cerebral. Încă mai are probleme cu o mână și un picior.

Horațiu Popa, pacient cu AVC: ”Nici măcar nu puteam să stau pe un scaun, practic am făcut o recuperare mixtă și în formă ambulatorie la Elias, și privat acasă. Am plătit pe cineva privat''.

Pentru o procedură de fizioterapie, indiferent că vorbim de laser ori electromagnetism, statul decontează 7 lei. Prețul real al unei astfel de proceduri este între 50 și 100 de lei.

Boli cronice precum cele neurologice, ortopedice, cardio-vasculare ori reumatologice și afecțiunile post-traumatice cauzate de exemplu de un AVC, infarct sau accidente, lasă de cele mai multe ori sechele pentru care pacienții au nevoie reabilitare chiar și câțiva ani.

Fizioterapeut: ”În principiu, un pacient cu AVC, dacă este formă gravă, poate dura între 1 an și 4 ani. Protocolul include fizioterapie, kinetoterapie, dar chiar și hidrokinetoterapie.”

Centrele de recuperare de stat sunt prea puține, iar pentru cele private, cei mai mulți dintre bolnavi nu au bani.

Conf. dr. Adrian Bighea: ”Noi nu avem voie să scriem unui pacient cu dizabilități tratament pentru mai mult de 21 de zile. Cum poți să faci în 21 de zile recupereraea unui pacient care a trecut printr-un AVC sau a unui pacient care a trecut printr-un traumatism vertebro-medular și a rămas paraplegic?”

Iar un pacient nu poate fi internat într-un centru de recuperare mai mult de 14 zile. Așa că, după 2 săptămâni, trebuie să caute alt centru.

Prof. dr. Mihai Berteanu, președintele SRRM: ”Sunt pacienți care au nevoie și nu ajung să se interneze niciodată. O persoană cu o dizabilitate ar trebui sa faca reabilitare până îi dispare dizabilitatea. De multe ori nu este posibil''.

Societatea romană de reabilitare din România a cerut dublarea sumelor decontate de stat, însă reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că anul acesta nu este posibil, pentru că nu există finanțare.