Pacienții depistați cu difterie cutanată în București merseseră la spital pentru alte afecțiuni. Cum se manifestă boala

Medicii de la spital au observat leziunile cutanate modificate şi au decis să le facă teste din secreţiile locale şi astfel au diagnosticat acest tip de difterie. Medicul a explicat, pentru news.ro, cum se manifestă boala şi cum a apărut în cazul celor doi pacienţi.

„Este vorba de difterie cutanată cu tulpini netoxigene, deci nu este difteria clasică pe care o cunoaştem noi, cu tulburări respiratorii şi cu manifestări toxice, este practic o infecţie cutanată determinată de acest tip de germene şi care nu are o evoluţie nefavorabilă, de obicei evoluează bine, sub tratament antibiotic, şi atât. Pacienţii sunt din nişte grupuri de risc, de consumatori de droguri, aşa au şi căpătat acest tip de infecţie cutanată. Este o altă tulpină de difterie care nu e producătoare de toxină. Deci producerea de toxină determină manifestările majore în cazurile clasice de difterie. Acum este vorba despre alt tip de tulpină care nu produce această toxină, e doar infecţie cutanată determinată de acest germene”, a explicat medicul.

Dr. Florescu a precizat şi că în România nu au mai existat cazuri de difterie cu tulpini toxigene şi netoxigene din anii 90, tocmai datorită vaccinării copiilor în primul an de viaţă. Ambele forme de boală pot fi prevenite prin vaccinare.

Managerul Spitalului Victor Babeş a mai spus şi că, dintre cei doi pacienţi diagnosticaţi cu difterie cutanată netoxigenă, numai unul mai este internat in spital şi că este în stare bună, stabilă.

“Pentru că avem implementată vaccinarea copiilor în primul an de viaţă, aşa se şi ţine departe această boală, cu toate manifestările ei, prin vaccinare. Care începe de la vârsta de 2 luni, conform Programului Naţional de Imunizare, şi are mai multe doze pe parcursul primilor ani de viaţă. Ca orice boală produsă de microorganisme, este transmisibilă mai departe. În acest moment mai este un singur pacient internat. Dar atenţie, este foarte important de ştiut, ei nu s-au internat pentru această afecţiune, ei s-au internat pentru alte boli acute, noi am observat leziunile cutanate la internare deoarece aveau un aspect uşor modificat faţă de ce ştiam noi la infecţiile obişnuite, am decis să-i testăm dar ei nu s-au internat pentru asta. Se face diagnostic bacteriologic din secreţiile locale. E un tratament antibiotic, există şi antibiotice per primum dar cel mai bine este să fie ghidate de antibiogramă lucru care s-a şi făcut la noi. Cel care a rămas internat la noi este în stare bună, stabilă. Trebuie să se reţină clar că ei nu s-au internat pentru această afecţiune, ei s-au internat pentru pneumonii, pentru alte lucruri legate de patologia lor acută, dar având aceste leziuni cutanate în contextul factorului de risc cunoscut, consumatori de droguri, noi am decis să-i testăm şi aşa am depistat această boală” ,a precizat Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Capitală.

