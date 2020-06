Pacienții care au avut Covid-19 pot rămâne cu leziuni grave ale plămânilor, chiar dacă s-au vindecat.

În vestul țării, pacienții care au trecut prin forme grave ale bolii sunt rechemati la spital pentru un nou consult. Un bărbat care a stat două săptămâni în comă a fost iarăși internat la Timișoara, pentru că a rămas cu probleme de respirație. Este primul pacient rechemat la spital, într-un proiect derulat în premieră de Spitalul de Boli Infecțioase.

Bărbatul, de 57 de ani, este de profesie instalator, în județul Hunedoara. Nimeni din anturajul său nu a mai fost infectat cu noul coronavirus, așa că bănuiește că a luat boala de la vreun client. A fost internat în spital la începutul lunii mai, în stare gravă. Două săptămâni le-a petrecut la terapie intensivă, apoi și-a revenit miraculos.

Ștefan Danci, pacient: „În momentul în care mi-a făcut internarea, după o zi mi-am pierdut cunoștința. Mă gândesc că am ceva rămas”.

Reporter: „Ce simțiți, practic?”

Ștefan Danci: „De exemplu, am un plafon de respirație, nu mi se mai umple plămânii ca înainte, de mi se umflau. Acum ajung ajung la un nivel și stagnez. Eu am fost o persoană foarte activă”.

După ce s-a vindecat de infecție, medicii i-au analizat din nou plămânii și au văzut că boala a lăsat sechele serioase.

Așa că l-au trimis la Timișoara pentru un program de recuperare pulmonară. De altfel, încă de la început pandemiei, specialiști din toată lumea au vorbit despre leziunile pulmonare pe care le poate lăsa maladia.

Camelia Pescaru, medic pneumolog: „S-a făcut un computer tomograf acolo care a evidențiat că pacientul are sechele importante și care necesită un program de reabilitare pulmonară. În momentul de față, pacientul este cu o fibroză extinsă bilateral, cu o insuficiență respiratorie cronică”.

Alexandru Crișan, medic la Spitalul de boli infecțioase: „Recuperarea constă în exerciții de expansiune toracică, exerciții de respirație simplă și exerciții de conservare a energiei. Pacientul acesta am văzut că are o stare destul de deteriorată, deci în acest moment exercițiile se vor desfășura la pat”.

Așadar, toți pacienții care au dezvoltat forme grave ale bolii vor fi chemați la spital pentru un nou consult pulmonar. În cazul în care leziunile rămân netratate, consecințele pot fi dramatice.

Virgil Musta, medic la Spitalul de boli infecțioase: „Dezvoltă în timp o boală cronică de plămâni și vrem să îi evaluăm în acest sens, să poată beneficia de programele noastre de fizio și kineto terapie pe plămâni. Este important, pentru că altfel, acesta boală poate evolua și în decurs de câțiva ani pot să fie dependenți de oxigen”.

De la începutul pandemiei, la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara au fost internați aproape 600 de pacienți cu COVID-19, iar în prezent în spital se mai află doar șapte.

Reprezentanții spitalului vor realiza și un studiu după reevaluarea multora dintre cei vindecați.