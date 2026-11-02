Ficatul i-a fost transplantat în București, unui tânăr de 17 ani. Inima și plămânii au ajuns în străinătate, pentru că la noi nu au fost pacienți compatibili.

Cu ochii în lacrimi, Geanina Alexandrescu așteaptă ca medicii să o anunțe că transplantul fiului ei, Simone, s-a terminat, iar el este bine. Adolescentul a fost diagnosticat cu hepatită autoimună de la 4 ani, iar de-a lungul timpului starea lui s-a agravat. Ani de zile au căutat un donator de ficat, pentru că nimeni din familie nu era compatibil.

Geanina Alexandrescu, mamă: „Am suferit pe timpul nopții și pentru ei, dar în același timp m-am bucurat și pentru mine, nu sunt cuvinte să le mulțumesc. Aseară am dormit îmbrățișați, n-am mai făcut-o de mult timp”.

Prof. dr. Laura Bălănescu, medic primar chirurgie generală: „Donatorul i-a dat o șansă la viață și după 6 luni, 1 an, va putea să aibă o viață normală”.

Prelevarea de organe a fost făcută pe timpul nopții la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, de echipe medicale din București, Londra și Berlin. Donatoarea avea doar 15 ani.

Corespondent Știrile ProTV: „Așa cum prevede protocolul, mai întâi a fost prelevată inima, care a plecat rapid către Anglia - cu un avion de mare viteză. Aeronava a fost trimisă special pentru acest transport. Tot cu un avion, plămânii au fost trimiși în Germania. Iar ficatul și corneea au rămas în România. Transplanturile s-au făcut la Grigore Alexandrescu și la Spitalul de Oftalmologie din Capitală”.

Dr. Puthenparambil Korah Oommen, medic UK: „Am prelevat inima pentru o pacientă de 12 ani, din Londra. Cel mai important lucru este că vrem să încurajăm acest lucru (n.r. donarea de organe) pentru ca mai mulți oameni să poată beneficia de transplantul de organe”.

În ultimii 5 ani, prin acordurile făcute de Agenția Națională de Transplant cu alte țări europene, România a trimis 55 de organe în străinătate și a primit, pentru pacienții de la noi, 46.

Prof. dr. Vlad Brașoveanu: „Am luat organe, mă refer în primul rând la ficat, în special din Bulgaria, lista de așteptare este foarte mare... peste 700 pe lista de așteptare pentru transplant de ficat”.

Dr. Alexandru Rareș Stoian, coordonator transplant Bagdasar-Arseni: „Să ne gândim că de fiecare dată un necaz poate să aducă o speranță în altă familie în care de cele mai multe ori nu mai există altă speranță”.