Medicamentul Remdesivir nu va fi produs în România nici în 2021

Medicamentul Remdesivir, unul dintre cele mai eficiente de până acum în tratamentul bolnavilor infectaţi cu SARS-CoV-2, nu va fi produs în România anul acesta şi nici anul viitor.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, susţine că este nevoie de o line specială de producţie, pe care producătorii români de medicamente nu o au. În plus, România nu are nici licenţa pentru producţia antiviralului. Ungaria vecină, în schimb, unde Guvernul s-a implicat în obţinerea licenţei, s-a mişcat mai repede şi fabrică deja medicamentul.

Ungaria este prima ţară din Europa care produce Remdesivir

Compania farmaceutică Gedeon Richter a anunţ că a fabricat deja suficente doze pentru a trata trei mii de pacienţi. 260 dintre ele sunt gata să fie utilizate în spitale.

Guvernul Ungariei deţine 5% din acţiunile Richter şi statul maghiar s-a implicat în obţinerea licenţei pentru producerea medicamentului încă din primul val al pandemiei.

Zsuza Beke, director de comunicare al Gedeon Richter: Cererea a venit de la Guvern şi a finanţat, de asemenea, dezvoltarea. Am reuşit să rezolvăm sinteza substanţei active în termen de cinci luni”.

Gedeon Richeter are o fabrică şi în România, în Târgu Mureş. Remdesivir nu poate fi însă produs acolo, pentru că unitatea nu dispune de o line de producţie pentru produsele injectabile.

Nici celelalte fabrici de medicamente de la noi nu au tehnologia necesară.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj: „Acest medicament necesită acel aşa-zis lanţ al frigului - cold chain, în engleză - şi acest lanţ al frigului nu este echipat în fabricile din România. E vorba de o investiţie de undeva la un milion de euro. Nu este o investiţie simplă, dar nu este imposibil”.

Ca să poată să producă Remdesivir, România trebuie să obţină şi licenţa de producţie de la compania farmaceutică americană Gilead, producătoarea medicamentului. Statul român ar fi trebuit să se implice - aşa cum a făcut guvernul de la Budapesta.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj: „Autorităţile trebuie să negocieze cu producătorii, fabricile nu pot să negocieze ele pe cont propriu cu producătorii”.

Guvernul Ungariei a contribuit cu peste un milion de euro pentru că Gedeon Richter să înceapă producţia de Remdesivir.

Alte peste trei miliarde de forinţi sunt pregătite în ţara vecina pentru dezvoltarea unor medicamente şi instrumente de combatere a coronavirusului.

România nu va produce Remdesivir nici în 2021

Fără o implicarea a statului, România nu are şanse anul acesta şi nici cel următor să producă Remdesivir. A recunoscut-o chiar ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Noi avem aceste discuţii încă din vară. Avem fabrica Antibiotice la care am avut aceste discuţii. Nu are linie tehnologică şi trebuie obţinut acel patent”.

Reporter: „Statul român sprijină în vreun fel aceste firme să aibă linie tehnologică, să obţină licenţe?”

Nelu Tătaru: „Da, chiar ieri am avut o discuţie la nivelul Guvernului cu toţi producătorii de medicamente români şi cu capital mixt care au solicitat şi au pus la dispoziţie facilităţi pentru a-şi retehnologiza linii şi de a avea beneficii fiscale”.

Ludovic Orban, premierul României: „Decizia politică există şi în privinţa Remdesivir şi în privinţa Favipiravir. Problema este să existe companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricaţie şi mai ales să existe îndeplinite condiţiile legale pentru a putea produce şi vinde pe piaţă aceste medicamente”.

Ioan Nani, director general Antibiotice Iași: „Ne-am adresat Ministerului Sănătăţii în a fi, să spunem, finanţaţi cu un credit nerambursabil de la Ministerul Finanţelor să realizăm un pilot de cercetare şi producţie la scară mică pentru soluţii injectabile divizitate în flacoane de sticlă. Pe acest lot de cercetare am putea face un lot de 10 milioane de doze pe an”.

În spitale ne folosim de ce primim de la Comisia Europena şi de multe ori au fost situaţii când medicamentul nu a existat pentru cei care aveau nevoie. Din iulie şi până în septembrie am avut donaţii de 12.000 de doze, iar în octombrie vor mai veni tot atâtea.

Potrivit unui studiu, publicat în aprilie de Institutul Naţional de Sănătate Publică din Statele Unite, folosirea Remdesivir în tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, în stare gravă, a redus numărul zilelor de spitalizare de la 15 la 11.

Iar producătoarea medicamenteului, compania farmaceutică Gilead, a arătat că 5 zile de tratament cu Remdesivir echivalează cu 10 zile de tratament obişnuit pentru persoanele cu forme severe.