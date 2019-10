Povestea medicului care a realizat în premieră în țară o intervenție la inimă cu hologramă

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în România, iar statisticile arată că la nivel european, avem cei mai puțini cardiologi, la un milion de locuitori.

Specialiștii care nu au plecat din țară au salvat zeci de mii de bolnavi și au schimbat cât au putut sistemul de sănătate, aducând tehnici noi.

Un astfel de doctor, este Florina Pinte, pe care o cunoașteți în cadrul campaniei „Medicii schimbării".

Doctorița Pinte a înțeles cât de importantă este dezvoltarea tehnologiei în evoluția medicinei și se adaptează inovației. A realizat pentru prima dată, în România, o intervenție la inimă cu hologramă șii îi sprijină pe medicii tineri care vor să învețe noi tehnici operatorii.

Coleg: „Rar găsești pe cineva care să facă cu atâta pasiune ceea ce face. Ne-a ajutat pe toți care am lucrat cu ea, să ne dezvoltăm.''

Florina Pinte este medic primar cardiolog și are competențe în cardiologie intervențională. În 1992, când era încă rezident, împreună cu medicul Mihai Iacob, a pus primele stenturi unui pacient din România. De atunci, a contribuit enorm la dezvoltarea cardiologiei intervenționale: a montat primele dispozitive pentru a corecta malformații congenitale copiilor și primele proteze aortice pentru rezolvarea unor stenoze.

Doctor: „Avem pacienți la 30 și ceva de ani care fac infarct. Este inadminisbil. Prea puțini medici care sunt specializați și prea mulți pacienți. Mă uitam pe o statistică și avem cei mai puțini cardiologi la milionul de locuitori din Europa. Atunci sigur că nu reușim să facem față.''

Spune că face exact ce i se potrivește și ar lua-o oricând de la capăt pe același drum. Doar 60% este știință, crede medicul, restul reprezintă empatie și dăruire. Lucuri pe care bolnavul le simte.

Reporter: „Credeți în Dumnezeu?”

Doctor: „Da, cu siguranță. Se simte acest ajutor când vrei să faci ceva extrem de complicat. Inspirația divină, da, există. E în fiecare dintre noi.”'

Iar credință a ghidat-o mereu și a reușit să salveze zeci de mii de pacienți.

Florina Pinte: „Numai prin căldură și empatie poți să realizezi această comuniune. Și pacienții spun că cu o vorbă bună ești pe jumătate tratat.''

Pacient: „De multe ori a făcut imposibilul și poate că trăiesc și datorită dânsei.''

Colegă: „A rezolvat probleme de la copii de câteva zile până la adulți de 86-87 de ani.''

Florina Pinte: „Realmente, un om pe care l-ai tratat bine, îți mulțumește că este sănătos, unii îți mulțumesc pentru că există. Finalul contează. Drumul poate să fie ușor sau greu, finalul trebuie să fie unul singur: pacientul să fie bine.''

După o săptămână cu zeci de intervenții, doctorița Florina Pinte a ieșit la o plimbare în parc.

Florina Pinte: „Mă plimb măcar o oră, două. Mă așez pe o bancă să meditez. Reflectez asupra multor lucruri.''

Străbate câteva alei, apoi se așează pe o bancă și privește oamenii din jur. Oricare dintre ei ar putea să-i fie pacient. Își scoate agenda să își noteze acolo gândurile.

Florina Pinte: „Mai mult sunt niște reflecții asupra vieții. Poate le voi așterne cândva și într-o carte, dar momentan sunt pentru mine. Lucrurile din practică mă ajută să am o altă viziune asupra omului. Numai prin căldură și empatie poți să reușești și pacienții spun că „cu o vorba bună mă simt pe jumătate tratat”. Diagnosticul poate să nu fie bun și atunci trebuie să-i spui prognosticul, nu să dai așa cu bâta în el, ci îi explici. Poți să fii îndrumătorul lui. Asta trebuie să fii: un far, o lumină.''

Florina Pinte a realizat până acum peste 50 de mii de proceduri intervenționale.

Florina Pinte: „Românii îmi sunt dragi și am zis că m am născut aici și am învățat și aici. Merită oamenii de aici.''

