Val de infecții respiratorii în România. Secțiile de terapie intensivă ale spitalelor sunt pline

Secțiile de terapie intensivă ale spitalelor sunt pline de oameni cu infecții respiratorii. Bolnavii care au nevoie de ventilator sunt îngrijiți în unitățile de primiri urgențe, până când se eliberează locurile.

Unele spitale au cerut ventilatoare de la Departamentul pentru Situații de Urgență, din cauza numărului mare de bolnavi aflați în stare gravă.

Ambulanțele transportă în permanență spre spitale pacienți cu insuficiență respiratorie de la gripă, ori alte infecții de sezon.

În unitate de primiri urgențe a Spitalului Sf. Pantelimon din Capitală au fost îngrijiți și câte 10 pacienți intubați. Tocmai de aceea reprezentanții unității sanitare au cerut la DSP aprobare pentru a suplimenta locurile de terapie intensivă. Între timp, Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis monitoarele și ventilatoarele necesare pentru aceste paturi. Ele vor putea fi folosite în zilele următoare.

La Institutul Marius Nasta, unde s-a deschis o secție de pneumologie renovată, cele 50 de locuri s-au ocupat în două zile.

Femeie: „Nu pot să mai respir pânâ la capăt. Am venit de urgență că nu mai puteam, mă sufocam. Obosesc rău de tot”.

Femeie: „Nu m-am așteptat că poate fi ceva atât de grav. Nici eu nu am luat în seamă. Am obosit. Mi-e greu. Am făcut doi pași și la al treilea nu am putut să merg mai departe”.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: „Începem terapie ventilatorie în secție, cu aparate, sigur de capacitate mai mică. Nu întotdeauna reușim să facem acest lucru și aici apare dificultatea acestor cazuri”.

Situația este și mai gravă în spitalele de boli infecțioase. Pacienții sunt nevoiți să aștepte la camera de gardă eliberarea unui pat.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș: „De obicei eliberăm locuri dimineață și până la prânz sunt ocupate. Încercăm să avem perioade cât mai scurte de internare în așa fel încât să existe un flux continuu în măsura în care e posibil”.

Deși în pandemie s-au făcut investiții în aparatură de terapie intensivă, tot există probleme în plin sezon al infecțiilor respiratorii.

Dorel Săndesc, medic: „În ATI pacienții sunt cu boli grave, deci cu imunitatea la pământ. Riscul de transmisie este foarte mare și asta impune reducerea numărului de paturi ATI. Dacă am un salon cu două paturi și un caz e cu gripă, nu voi putea pune lăngă el un alt pacient, că aproape sigur se va îmbolnăvi și el”.

Crește numărul de cazuri de gripă

Într-o singură săptămână, numărul infecțiilor respiratorii a trecut de 123.000, ceea ce înseamnă că a fost cu 20% mai mare decât în săptămâna anterioară.

S-au înregistrat aproape 7.000 de cazuri de gripă și, din păcate, încă 18 decese în toată țara. A crescut evident și numărul apelurilor la 112 și sunt foarte mulți pacienți care au probleme respiratorii.

Medicii atrag atenția că sunt în special persoane în vârstă, care au și alte boli asociate și care vin la spital atunci când este instalată deja insuficiența respiratorie și au nevoie de oxigen.

Tocmai de aceea le atrag atenția acestor oameni să meargă la medicul de familie încă de la apariția primelor simptome, pentru că starea lor se poate agrava rapid și am văzut cu toții că în spitale cu greu se găsesc locuri libere.

În unele farmacii deja nu se mai găsește vaccinul gripal și nici în depozite. Campania de vaccinare s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie și, pentru că unele dintre seruri expiră foarte repede, producătorii nu fac foarte multe doze, pentru că au fost situații când vaccinul a expirat în depozite sau în farmacii.

Este important ca în această perioadă să respectăm măsurile de igienă, să ne spălăm corect pe mâini, să purtăm mască în spațiile aglomerate și, dacă avem simptome, să ne izolăm, să nu stăm în apropierea copiilor, a celor în vârstă și a pacienților cu boli cronice.

Dată publicare: 25-01-2024 19:35