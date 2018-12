Doi ieșeni au primit o nouă șansă la viață, în prag de Crăciun după un transplant renal

Cadou cât un miracol, înainte de sărbători. Doi bărbaţi din Bacău şi Iaşi, de 49 şi 54 de ani, au primit o nou şansă la viaţă, acum, înainte de Crăciun.

Aceştia sufereau de insuficienţă renală, iar la sfârşitul săptămânii trecute au fost supuşi simultan unui transplant de rinichi. Salvarea a venit de la un pacient aflat în moarte cerebrală şi care suferea de hepatită C. Unul dintre ei aştepta această intervenţie de 24 de ani.

Primul pacient are 49 de ani, iar aproape jumătate din viaţă, 24 de ani, a făcut dializă. În urmă cu 26 de ani s-a însurat, iar la scurt timp a aflat că suferă de această boală. Bărbatul are şi o fată de 14 ani şi spune că familia a fost tot timpul alături de el.

Nicolae Tudorel, pacient: "Fac dializă de 24 de ani şi am avut şansa ca înainte de sărbători să se îndeplinească dorinţa mea şi a familiei mele. Fetiţa mea de 14 ani, de când a învăţat să scrie, de la 3 ani, pe bileţelul de Crăciun îşi dorea ca tatăl ei să fie bine. Vreau să mulţumesc şi familiei care a reuşit să facă acest gest suprem."

În aceşti 24 de ani, bărbatul mărturiseşte că nu o dată şi-a pierdut speranţa că se mai poate schimba ceva. Acum însă este pregătit prentru o nouă viaţă.

Nicolae Tudorel: "Mai sunt persoane care fac dializa de mult timp, să nu-şi piardă speranţa.Chiar consider că este un miracol. Acum chiar pot să-mi fac planuri. O dorinţă deopsebita ar fi să-mi văd faţa la liceu."

Al doilea pacient transplant are 54 de ani şi făcea dializa de 6 ani. Bărbatul mărturiseşte că nu i-a venit să creadă când a fost nuntat xa i -a găsit un donator.

Iurie Climovici, pacient: "Acum eram tot în dializa şi m-au anunţat să vin, nici nu eram gata. Am fost şocat, nu eram pregătim.. Nici pe cei de acasă nu am reuşit să-i anunţ.Foarte Primii doi am fost foarte stresat. Nu voiam nimic, credeam că viaţa s-a terminat şi acum sunt bucuros că trăiesc."

Organele au fost recoltate la Bucureşti şi apoi transportate la spitalul din Iaşi. Operaţia a avut loc simultan, iar la ea a participat toată echipa de transplant: medici chirurgi, cei de la terapie intensivă, şi asistente de la blocul operator.

Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt Spitalul Parhon Iaşi: "Sunt două cazuri deosebite. Un pacient de 49 de ani, care făcea de 24 de ani dializă.//El a fost transplantat impeuna cu un al doile de 54 de ani.Este un an bun, sunt 30 de pacienţi transplantaţi anul acesta, cel mai mare număr de la noi.Acestea nu ar fi posibile fără ajutorul familiilor."

Adelina Miron, medic primar urolog: "S-au desfăşurat simultan cele două transplanturi şi aveam nevoie de tot personalul.6 medici, plus restul personalului, aproape 20 de persoane.Intervenţiile au durat aprox 3-4 ore. Evoluţia după primele 48 de ore este foarte bună."

Cei doi pacienţi vor mai rămâne internaţi preţ de câteva săptămâni.