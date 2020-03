COVID-19: Care sunt simptomele infectării și ce ne sfătuiesc medicii

Principalele simptome ale noului COVID-19 sunt tusea, febra şi dificultăţile de respiraţie, iar vindecarea depinde cel mai mult de sistemul imunitar al persoanei afectate.

Noul coronavirus poate cauza pneumonie, iar cei care se îmbolnăvesc prezintă simptome precum tusea, febra şi dificultăţi de respiraţie, potrivit The Guardian.

Antibioticele şi medicamentele obişnuite împotriva răcelii nu ar avea efecte, recuperarea depinde foarte mult de sistemul imunitar al persoanelor afectate.

O mare parte din cei care au murit din cauza coronavirusului aveau deja o stare precară de sănătate.

Medicii sfătuiesc oamenii care se întorc din zone afectate de coronavirus să rămână în casă şi să evite contactul cu oamenii.

Aceștia încă nu știu exact cât de periculos este noul coronavirus. De exemplu, gripa sezonieră are de obicei o rată a mortalității sub 1% și se crede că ar provoca aproximativ 400.000 de decese în fiecare an, la nivel global.

Până în prezent, s-au înregistrat 119.389 de cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 4.300 au murit și 66.584 s-au vindecat.

