Românii fac sport și cheltuie tot mai mulți bani pe echipamente. Cele mai îndrăgite sporturi

Conștienți că mișcarea înseamnă sănătate și o minte echilibrată, românii cheltuiesc tot mai mulți bani pe echipamente sportive, pentru că merg la sală.

Anul trecut au dat aproape jumătate de miliard de euro pe îmbrăcăminte și încălțăminte de fitness, munte sau mare și biciclete. În top intră și produsele pentru camping și drumeții, dar și pentru sporturile nautice cum ar fi kitesurfing sau stand-up paddle.

Andrei face sport în fiecare dimineaţă, la sală. În ultimele două luni, spune că a investit aproape 200 de euro în această pasiune.

Andrei: "Avem nevoie de accesorii care să ne protejeze anumite zone vulnerabile, cum ar fi articulaţiile şi în principal coloana vertebrală. Evident şi echipamentul sportiv, adidaşi de calitate."

Şi George e atent cu echipamentul său.

George: "Mi-am cumpărat o pereche de încălţăminte pentru teren sintetic şi o minge. Prefer un echipament sportiv cât mai lejer. Preţurile sunt accesibile, calitatea este bună."

Preţurile diferă în funcţie de sportul ales. Pe lângă atletism şi ciclism, câştiga teren la noi şi sporturi noi, cum ar fi kite-surfing şi stand-up paddle, chiar dacă sunt mai scumpe.

Andrei Damian, instructor sportiv: "Un board de genul ăsta este undeva pe la 1.300 de euro plus o padela de care ai nevoie în valoare de 200 de euro. La kitesurfing preţul unui echipament nou nouţ ajunge pe la 2.000-2.200 euro. Creşterea vânzărilor, dar şi a elevilor care vin, este, din ce am observat, cam de 20% în fiecare an."

Diana, antrenor fitness: "Suntem pe o pantă ascendentă în ceea ce priveşte fitness-ul, sportul, intretinererea corporală. Chiar în ultimii ani a crescut numărul oamenilor care vin la sala şi mă refer la toate vârstele de la cei mici până la cei … avem un client de 73 de ani."

Anul trecut, românii au cheltuit aproape 450 de milioane de euro pe biciclete, haine pentru sală şi echipamente de munte, potrivit unui studiu făcut de compania de cercetare de piaţă Euromonitor. Iar vânzările sunt în creştere.

