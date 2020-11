De ce nu are Capitala încă viceprimari. Vlad Voiculescu spune că este vina PNL

Viceprimarii Capitalei nu au fost aleși în funcție, la două luni de la alegeri, din cauza guvernului PNL, consideră președintele PLUS București, Vlad Voiculescu, care ar trebui să fie ales în această funcție.

Vlad Voiculescu consideră că PNL modificat "abuziv" şi "electoral interesat", Codul Administrativ.

„Ştiu că din punct de vedere politic ar fi mai înţelept să tac, dar nu pentru politica de acel fel am decis să renunţ la proiectele mele şi să candidez. V-am promis că voi fi viceprimar: nu sunt încă şi mi se pare de datoria mea să vă explic de ce am pierdut deja 2 (două) luni fără să pot demara vreun proiect. (...) Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu avut nici măcar o şedinţă, iar viceprimarii generali nu au fost aleşi de Consiliu şi nu au preluat - aşa cum v-am promis vouă, celor care ne-aţi votat - responsabilităţi care să le permită să ducă la îndeplinire promisiunile făcute bucureştenilor. Explicaţia pentru toate acestea este de găsit nu în Codul administrativ, ci într-o modificare a Codului Administrativ de acum o lună", a scris Vlad Voiculescu, luni, pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a spus că PNL a modificat "abuziv" Codul Administrativ, pentru că este vorba de o lege "fundamentală" care a fost modificată "peste noapte, fără niciun fel de consultare", prin ordonanţă de urgenţă. "Regulile jocului au fost schimbate în timpul jocului, mai precis după ce anumite consilii deja îşi aleseseră viceprimarii", a explicat Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, modificarea a fost realizată "electoral interesat", pentru că PNL acţionează "doar electoral, îşi doreşte toată puterea" şi încearcă să amâne până după alegerile din 6 decembrie orice negociere.

Citește și Ce funcție va ocupa Vlad Voiculescu la Primăria Generală București

Voiculescu a mai spus că modificarea Codul Administrativ a fost făcută în mod "iresponsabil", pentru că "blochează respectarea promisiunilor" votate de sute de mii de oameni (176.000 de voturi a avut doar Alianţa USR PLUS în Bucureşti,), nu rezolvă problemele reale ridicate de pandemie (ex: alegerile de persoane - viceprimari, comisii, etc. - trebuie în continuare făcute fizic, ceea ce în condiţiile date va fi dificil) şi perpetuează starea de fapt din perioada Firea PSD".

„În spitalele din Bucureşti - care, teoretic, erau în responsabilitatea mea - asta se traduce prin perpetuarea grobianismului, a cumetriilor, a hoţiei, a incompetenţei, a ameninţărilor faţă de avertizorii de integritate şi a celor care aşteptau schimbarea. Firea, când vorbea de spitale, folosea două sintagme: 'am cerut necesarul' şi 'am alocat fonduri'. Când mai auziţi un politician spunând asta, întrebaţi-l dacă ar face la fel cu banii lui. Dacă şi-ar construi o casă şi ar avea un muncitor hoţ, nepriceput şi nesimţit... ce ar face? I-ar cere necesarul şi i-ar aloca fonduri?", a adăugat Vlad Voiculescu.