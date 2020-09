Viorica Dăncilă îi răspunde lui Orban: ”Premierul COVID şi guvernarea lui ratată”

Fostul premier PSD Viorica Dăncilă i-a transmis actualului prim-ministru, liberalul Ludovic Orban, că "o guvernare PSD în 2020 ar fi arătat mult mai bine decât guvernarea eşuată a PNL".

Ea a răspuns astfel la criticile lansate de Orban în acţiunile de campanie de sâmbătă, la adresa perioadei guvernării Dăncilă.

"Fiindcă nu poate face campanie electorală pe realizările guvernării liberale (care sunt zero), premierul Ludovic Orban se luptă în continuare cu PSD, la aproape un an de la preluarea puterii. Vreau să-i transmit domnului Orban că o guvernare PSD în 2020 ar fi arătat mult mai bine decât guvernarea eşuată a PNL. Îl asigur că românii n-ar fi trăit azi cu spaima şomajului, că pensionarii şi-ar fi văzut pensiile mărite cu 40% (aşa cum am promis în Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor), că toţi copiii ar fi avut deja alocaţiile dublate, iar bugetul României ar fi fost corect gestionat în pandemie, nu jefuit, aşa cum e azi", a scris Dăncilă pe pagina sa de Facebook, sâmbătă seara, potrivit Agerpres.

Ea s-a referit în continuare, în mesajul său, "la ciocoismul galben care conduce azi România".

"Premierul COVID şi guvernarea lui ratată n-au reuşit decât să prăbuşească speranţele oamenilor, să inducă frica în societate şi să irite tot mai mulţi români cu politizarea distrugătoare a administraţiei. Ciocoismul galben care conduce azi România împinge la faliment judeţele şi afectează grav şansele comunităţilor locale la dezvoltare. Pentru a face faţă acestei situaţii dificile, românii trebuie să ştie că se pot baza în continuare pe PSD, pe primarii destoinici ai partidului, pe preşedinţii dinamici ai consiliilor judeţene din partea PSD, pe toţi aleşii noştri locali. Cel mai bun răspuns la dezastrul liberal este un vot apăsat pentru PSD, pentru eficienţă în administraţie, pentru acel partid care pune românii pe primul loc!", a mai scris fostul premier Viorica Dăncilă.

Premierul Ludovic Orban, preşedinte al PNL, a criticat sâmbătă, în acţiunile electorale de la Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare, fosta guvernare PSD, afirmând că aceasta a fost "catastrofală" şi adusese România într-o "fundătură", în condiţiile în care "toate cancelariile, toate uşile partenerilor noştri strategici erau închise".

"Conducerile trecute ne-au făcut de râs şi ne-au redus orice posibilitate de a putea să putem să negociem, să ne batem pentru interesele României în toate instituţiile şi organizaţiile din care suntem parte, credibilitatea în faţa mediului de afaceri era la pământ, investiţiile au scăzut dramatic, iar modul în care s-a purtat guvernarea PSD cu oamenii risca să arunce România la periferia Europei", a susţinut Orban, care a adăugat că în momentul în care PNL a decis să pună capăt prăbuşirii ţării de către PSD şi să preia guvernarea nu a ştiut că anul 2020 va veni cu pandemia şi criza economică, secetă şi inundaţie.