Viorica Dăncilă, despre remaniere: „Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum”

Premierul Viorica Dăncilă a precizat, joi, că va prezenta în Comitetul Executiv Național al PSD detalii legate de activitatea miniștrilor, în ceea ce privește îndeplinirea programului de guvernare.

Prezentă la târgul cu profil agricol INDAGRA, șefa Executivului a declarat că propunerile de remaniere nu vor face referire la nume, ci la activitate, informează Agerpres.

„Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern", a declarat Viorica Dăncilă.

Totodată, Dăncilă a precizat că este necesară eficientizarea administraţiei publice, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor fără atâta birocraţie.

„Trebuie să vedem, să lucrăm la o eficientizare a administraţiei publice. Am cerut să se facă analize pe fiecare minister în parte, în teritoriu, astfel încât să vedem cum putem veni mai rapid în sprijinul cetăţenilor şi putem răspunde fără atâta birocraţie la problemele pe care le au cetăţenii", a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată dacă are în vedere o reducere a numărului de locuri din administraţia centrală şi dacă acest lucru ar duce la o eficientizare.



