Valeriu Nicolae, candidat la europarlamentare, demisionează din PLUS. Explicația sa

Valeriu Nicolae, un apropiat al liderului PLUS Dacian Cioloş şi fost secretar de stat în Ministerul Muncii în Guvernul Cioloş, şi-a anunţat marţi demisia din partid, spunând că a simţit că riscă să piardă nişte prieteni tare dragi.

"Nu am mai râs cam de multişor şi nu prea îmi place de mine aşa", spune Valeriu Nicolae, candidat la alegerile europarlamentare pe listele Alianţei 2020 USR PLUS.

"Nu a mers. Am încercat, am pus şi suflet dar am înfrânt. Îmi pare tare rău că nu a funcţionat. Am simţit că risc să pierd nişte prieteni tare dragi şi că devin din ce în ce mai încrâncenat. Nu am mai râs cam de multişor şi nu prea îmi place de mine aşa. Presiunea aşteptărilor multora, unii dintre ei oameni pe care îi respect a fost nu rar, înfricoşătoare. Nu se schimbă nimic, doar că nu mai fac parte dintr-un partid. Dacian rămâne cel mai fain om cu care am lucrat vreodată", a scris pe Facebook Valeriu Nicolae, care precizează: "Gafa aia cu securiştii e a mea".

Valeriu Nicolae precizează că textul iniţial al reacţiei la acuzaţiile din spaţiul pubic a fost: „Având în vedere cât de mulţi români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, în mod sigur televiziunile lui Ghiţă şi Voiculescu ar putea „demonstra” că există cel puţin o legătură între oricare dintre noi şi Securitate”

"A ieşit catastrofa aia pentru că Dacian a spus că nu are rost să fim la fel de lipsiţi de bun simţ. A fost o super presiune să ieşim cu o declaraţie, am şters rapid partea cu varanul şi cu Ghiţă, şi nu am mai văzut inepţia care mi-a ieşit. Imediat după ce a explodat internetul l-am sunat şi i-am spus că ies public, îmi asum prostia şi îmi dau demisia din partid. Mi-a spus că responsabilitatea stă la el şi că greşeala lui este la fel de mare căci nu a mai verificat o dată. Nu sunt singurul cu care a făcut la fel. Nu ştiu pe nimeni care să aibă mai mult bun simţ", relatează Valeriu Nicolae.

El precizează că .a evitat să discute cu Cioloşîn momentul în care a luat decizia că nu mai poate.

"Sigur m-ar fi convins să nu plec. România merită să devină decentă. Sunt o mulţime de oameni super decenţi în PLUS şi USR. Merită votaţi", încheie Valeriu Nicolae.

Îm august 2016, el demisiona din Guvernul Cioloş, invicând "oboseala şi căderea fizică", dar precizând şi că "eşecurile în a schimba mult mai multe, în special pe problema violenţei domestice şi a reformării aparatului administrativ, atitudinea de «mi se rupe» a cîtorva dintre cei mai decenţi oameni din interiorul ministerului, blocajele decizionale şi mîrlănismul biro-politicienilor din ministere ar fi putut, toate, să justifice lejer" plecarea.

