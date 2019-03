Vâlcov vrea o conducere formată din "patrioţi" la BNR. "Să scoatem capul din ţărână"

Pro TV

Darius Vâlcov a declarat, duminică seara, că îşi doreşte ca noul guvernator şi noua echipă de conducere de la Banca Naţională a României să fie una de "patrioţi".

Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov, a declarat, duminică seara, că îşi doreşte ca noul guvernator şi noua echipă de conducere de la Banca Naţională a României să fie una de patrioţi, pentru că altfel ţara noastră "nu va putea să scoată capul din ţărână".

"România, sub administrarea BNR, are 36 de miliarde de euro, 3,6 aurul, 103 tone, iar restul de 33 de miliarde euro, dolari şi aşa mai departe, în depozit. Dacă România vrea astăzi să se împrumute 33 de miliarde de euro, ar trebui să plătească aproximativ 1 miliard de euro pe an, dacă împrumutul ar fi pe 10 ani, atât ne-ar costa pe noi ca ţară. BNR, în schimb, administrează portofoliile acestea pe care le are, 33 de miliarde, plus aurul şi obţine, în 2017, minus 80 de milioane de euro. Deci Banca Naţională administrează portofolii de o asemenea valoare şi obţine minus 80 de milioane de euro, că tot zicea BNR că nu le-am citit rapoartele, le-am citit raportul pe 2017. Dacă România s-ar împrumuta astăzi cu 33 de miliarde de euro, ar plăti un miliard de euro pe an. Cam asta este situaţia în România, când unii se cred mai deştepţi şi pe viaţă într-un anume loc, dar probabil şi îmi doresc din tot sufletul ca noul guvernator şi echipa nouă de la BNR să fie o echipă nouă de patrioţi, altfel România nu va putea să scoată capul din ţărână", a spus Vâlcov la Antena 3, întrebat dacă rezerva de aur a ţării noastre ar trebui adusă în ţară.

Vâlcov a mai spus că Guvernul şi-ar dori să se modifice cât mai puţin din OUG 114/2018, iar în ceea ce priveşte sistemul bancar, nu se va renunţa la principiile din acest act normativ.

"Noi ne-am dori să se modifice cât mai puţin din această ordonanţă şi modificările care se fac să se facă în condiţiile în care există o înţelegere cu aceşti actori, pentru a nu mai privi România şi pe români aşa cum i-au privit în ultimii ani doar prin prisma profitului", a spus Vâlcov la Antena 3, întrebat ce rămâne şi ce se schimbă din OUG 114/2018.

Consilierul premierului a menţionat că, la discuţiile despre sistemul bancar din biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor, s-au analizat documentele Guvernului şi cele ale băncilor.

"S-au făcut analize pe documentul care a fost prezentat de Guvern, pe documentele prezentate de către bănci, pe cerinţele lor, s-a făcut o comparaţie cu situaţia care se regăseşte în Europa şi la unele solicitări s-a dat curs, în sensul în care mergem mai departe cu analiza şi încercăm să găsim soluţiile, dar la principii nu s-a renunţat. Ăsta este lucrul pe care vreau să vi-l spun. (...) Din punctul meu de vedere, totul este bun în ordonanţa 114, altfel nu aş fi susţinut ca această ordonanţă să fie prezentată aşa cum a fost prezentată. Întrebaţi ce poate rămâne la presiunea care există? Cred că totul poate să rămână, chiar dacă unele vor fi scrise în altă formă. Vom încerca să producă efecte aproximativ la fel. Unii dintre cei care au pus presiune au fost chiar corecţi şi au spus - 'ştim că ceea ce spuneţi este adevărat, ştim că la modul în care apăraţi dumneavoastră România au apărat şi alte ţări şi alte ţări au câştigat mult mai devreme aceste avantaje şi acum vreţi şi dumneavoastră, dar parcă vreţi deodată'. Probabil trebuie să vrem în felii, adică luăm o raţie de libertate, o raţie de curaj în fiecare an. Aşa, să vii în doi-trei ani de zile şi să-ţi iei toată raţia, te trezeşti că vine cineva şi spune - 'stai un pic că tu eşti prea mic, stai jos, nota 4' ", a spus Vâlcov.

