USR, atac la adresa PSD și PNL: „Rotativa guvernamentală care s-a produs, o ştafetă a incompentenţei, un exerciţiu inutil”

Ionuţ Moşteanu (foto articol) a criticat, sâmbătă, la congresul USR, rotativa guvernamentală, despre care a afirmat că este o ştafetă "a incompetenţei, un exerciţiu inutil şi costisitor prin care s-a încercat injectarea unui suflu nou într-o coaliţie care s-a născut doar pentru sinecuri şi combinaţii".

"Crede vreunul dintre voi că înlocuirea lui Ciucă şi Ciolacu va produce o schimbare reală? Oamenii din România nu cred asta, Opt din 10 români cred că ne îndreptăm într-o direcţie greşită. Au pus un general să se bată cu preţurile şi rezultatul a fost dezamăgitor, a plecat înfrânt. Acum, au pus un revoluţionar din Buzău în calea deficitelor. Ce credeţi, va opri aceste deficite, aceste găuri pe care tot ei le-au făcut? Evident că nu, evident că nu se va descurca. Nici măcar nu are vreo intenţie să o facă şi noi ştim asta. Singurul lucru care interesează cu adevărat este să se mufeze la bugetele publice pentru rudeele lor, clienţii lor, prietenii lor. De asta au creat mii de posturi în administraţia publică, clienţilor lor de partid le e foame, au arătat asta şi ei trebuie să-i hrănească. Au făcut asta de 33 de ani şi asta vom opri noi aici împreună", a afirmat Moşteanu.

Moșteanu, despre „capcana” USR

Referitor la pensiile speciale, el a spus că PNL şi PSD sunt obligate, după jaloanele şi reformele din PNRR, "să-şi dea arama pe faţă" şi să admită că de fapt nu vor să scape de acestea.

"De ani de zile joacă sceneta eliminării pensiilor speciale ştiind prea bine că noi, USR, le-am pus la dispoziţie soluţii simple pentru a face dreptate. Nu au vrut să o facă şi acum dau din colţ în colţ că trebuie să răspundă în faţa Comisiei Europene pentru această sfidare. Pesediştii au dreptate atunci când spun că USR le-a întins o capcană când a creat PNRR. Şi mulţumesc pentru asta lui Cristi Ghinea şi colegilor care au fost în Guvern, pentru că au făcut împreună cel mai îndrăzneţ proiect de ţară, un proiect de care România nevoie pentru a se moderniza (...). Revenind la pensii speciale, după acele îndrăzneţe jaloane şi reforme din PNRR, PNL roşu şi PSD galben sunt obligaţi să-şi dea arama pe faţă, să admită că de fapt ei nu vor nici în ruptul capului să scape de aceste specii speciale", a susţinut Moşteanu, potrivit Agerpres.

„USR este principala forţă de opoziţie a ţării”

El a mai precizat că USR este principala forţă de opoziţie a ţării, iar 2024 este anul în care România "va ieşi din stagnarea epocii Iohannis", anul în care USR va da României un preşedinte cu o viziune şi o dorinţă reală de schimbare a ţării.

"USR este principala forţă de opoziţie a ţării, în jurul USR şi a lui Cătălin Drulă se construieşte alternativa reală la actuala guvernare, o alternativă real liberală, nu un PSD galben, pro-occidentală, pro-bunăstare şi pro-civilizaţie. Deciziile pe care le vom lua azi sunt deciziile care pun bazele acestei alternative. 2024 este anul în care România va ieşi din stagnarea epocii Iohannis, este anul în care USR va da României un preşedinte cu energie, un preşedinte care o viziune şi are dorinţa reală de schimbare a acestei ţări, dorinţa reală de a face bine.Vom ieşi din epoca ghinionului şi vom intra în cea a dezvoltării, pentru că poate cel mai mare păcat al epocii Iohannis este ratarea consecventă a oportunităţilor. România trebuia să fie astăzi în cu totul altă parte decât acolo unde este acum. La 10 ani de mandat, trebuia să vedem infrastructură, servicii de sănătate de calitate, o justiţie întărită şi o administraţie publică eficientă. Şi mai presus de toate, o reformă reală a sistemului de educaţie, însă am văzut şi vedem doar eşecuri, vedem doar confuzie, vedem doar cinism. Cea mai mare din sud-estul Europei, cea mai mare economie din zonă, cea mai mare populaţie din zonă, şi totuşi sub bagheta lui Iohannis am rămas la statutul de pitic european umilit la porţile Schengen. Asta este moştenirea pe care o lasă profesorul de stagnare, dirigintele absent, un monument de aroganţă, preşedintele a cărui unică performanţă e numirea mai multor premieri PSD decât a făcut-o Ion Iliescu", a mai spus Moşteanu.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 17-06-2023 13:02