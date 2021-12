Un deputat și-a donat indemnizația către 600 de copii nevoiași, care au primit dulciuri de Moș Nicolae

Facebook.com

Preşedintele PNL Brăila, Alexandru Popa, a anunțat luni că prima "investiţie" făcută din indemnizaţia de parlamentar, pe care a anunţat că o va dona celor aflați în situaţii financiare dificile, a mers către 600 de copii din familii sărace.

Aceștia au primit alimente şi dulciuri de Sfântul Nicolae.

"În luna octombrie am anunţat că am decis ca, până la finalul mandatului meu de parlamentar, să îmi folosesc indemnizaţia pentru acte de caritate. Nu sunt unul dintre cei care au vrut să ajungă în Parlament pentru banii primiţi ca indemnizaţie, nu m-am dus acolo ca să dorm în bancă pe bani mulţi. Am mai anunţat că voi comunica periodic în ce mod am folosit sumele respective, pentru ca totul să fie transparent. Astăzi vreau să anunţ că prima 'investiţie' pe care am făcut-o cu banii primiţi ca indemnizaţie constă în achiziţionarea de produse alimentare şi dulciuri oferite de Moş Nicolae unor copii ce provin din familii sărace. Mai exact, am făcut circa 600 de pachete care au fost oferite în week-end ca dar de Moş Nicolae unor copii din localităţile Mircea Vodă, Ulmu şi Viziru", a declarat Popa, potrivit Agerpres.

Alexandru Popa a ţinut să precizeze, "pentru a nu exista niciun fel de dubii", că singurul criteriu care a contat atunci când s-au stabilit beneficiarii acestor daruri a fost legat de situaţia financiară dificilă a familiei respective.

"De asemenea, am de gând ca la finele acestei luni să ofer câteva sute de cadouri de Moş Crăciun copiilor ce provin din familii sărace din alte localităţi din judeţ. După cum am precizat deja, ţin legătura cu primarii din judeţ şi i-am rugat să-mi semnaleze cazurile sociale mai deosebite care există pe raza localităţilor respective. În urma informaţiilor pe care le primesc, în fiecare lună voi decide cine va beneficia de ajutorul pe care îl ofer şi în ce formă va veni acesta, dacă va consta în bani, în îmbrăcăminte şi rechizite pentru copii, materiale de construcţii pentru repararea sau construcţia unei case, etc, în funcţie de necesităţi", a spus Alexandru Popa.

Preşedintele PNL Brăila a afirmat că deja are o listă cu astfel de cazuri sociale, el făcând precizarea că sunt foarte multe persoane care au nevoie de ajutor, motiv pentru care i-a îndemnat şi pe ceilalţi parlamentari din judeţ să se alăture gestului său.

"Am deja o listă cu astfel de cazuri sociale din care să aleg în lunile următoare. Sunt foarte mulţi cei care au nevoie de ajutor şi ştiu că nu-i voi putea ajuta pe toţi, dar atât cât pot, voi întinde o mână unora dintre ei, cu speranţa că se vor găsi şi alţii care să facă acelaşi lucru, inclusiv printre parlamentarii brăileni", a mai afirmat deputatul Alexandru Popa.