Tudorel Toader, despre Klaus Iohannis: Fostul președinte era mai bine consiliat

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader spune că nu simte presiune din partea liderilor politici şi că merge la şedinţele PSD dacă este invitat pentru că face parte dintr-un guvern politic.

"Chiar nu am timp să stau toată seara la tv, doar când e ceva. Nu simt o presiune, poate fi atmosferică, psihică, dar dacă tu, ca demnitar, nu ai pregătirea psihică de a face faţă unor astfel de aşa-zise presiuni, de a-ţi îndeplini obligaţia legală, independent de ce zice unul sau altul, înseamnă că nu eşti pregătit pentru postul respectiv", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3, citat de Mediafax, întrebat fiind dacă a simţit vreo presiune din partea lui Liviu Dragnea.

Tudorel Toader afirmă că prezenţa sa la şedinţele PSD se datorează faptului că face parte dintr-un partid politic.

"Faptul că m-aţi văzut mai des la PSD are o simplă explicaţie de bună-seamă sunt independent, dar fac parte dintr-un guvern politic. Capitolul pe justiţie nu e făcut de mine, nu am venit cu el de la Iaşi, fac parte dintr-un guvern politic, am fost invitat la două CEX-uri şi am dat curs. La prima întâlnire zice: pare că vă place la noi. Eu nu am refuzat să dau curs unei invitaţii, dar nici nu m-am băgat: vreau că să vin şi eu. Fac parte dintr-un guvern. Susţinere a alianţei", a mai spus Toader.

Tudorel Toader a mai spus că fostul preşedinte Traian Băsescu era mai bine consiliat şi avea fler în comparaţie cu actualul şef de stat Klaus Iohannis "care spune sec nu sunt de acord, mă documentez".

"Preşedintele de atunci era mai bine consiliat decât cel de azi. Cel de atunci avea aun fler, simţea lucrurile, le prezenta într-o manieră credibilă. Cel de azi nu are această abilitate socială, sec şi spune că nu sunt de acord, dar mă documentez. trebuie să fii documentat când dai o soluţie. Nu am de unde să ştiu, că este cu voie sau fără voie, ca la biserică, efectele sunt acelaşi. Indiferent de funcţie, putem avea urechea aplecată către un sfat, altul să nu accepte astfel de consiliere că le ştiu eu pe toate", a declarat Ministrul Justiţiei.

