Teoria conspirației. Un deputat USR vrea să știe dacă România a fost ”șantajată” în criza Covid-19

Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a cerut, marţi, Serviciului Român de Informaţii să precizeze dacă România a fost "şantajată" de anumite ţări sau persoane pentru a primi echipamente medicale.

"Solicit public Serviciului Român de Informaţii să îi informeze pe români dacă în ultimele săptămâni au existat state sau persoane care au şantajat sau au pus presiune pe membrii Guvernului României şi care au legat livrarea de echipamente medicale de anumite concesii economice sau politice pe care trebuie să le facă Bucureştiul", se arată într-un comunicat de presă al deputatului Lucian Stanciu-Viziteu.

Parlamentarul, care este și membru în comisia de control parlamentar al SRI, susține că mai mulţi oficiali români s-au plâns recent că statul chinez nu livrează echipamentele şi materialele medicale, deşi există contracte semnate în acest sens.

„În ultimele săptămămâni, mai mulți oficiali români s-au plâns mai mult sau mai puțin public de faptul că statul chinez nu livrează echipamentele și materialele medicale deși există contracte semnate în acest sens, ba chiar în unele cazuri plata s-a făcut deja în avans. Cu toate acestea, pe ultima sută de metri, oficialii români sunt informați de faptul că livrarea nu se mai face, fără a primi o explicație clară pentru acest lucru”, susține Viziteu, conform sursei citate.

Parlamentarul USR arată că ”presa europeană și americană a vorbit în ultimele săptămâni despre misiunile propagandistice ale Chinei”.

”Presa europeană a vorbit despre faptul că în această perioadă, China face presiuni din ce în ce mai mari asupra unor state europene pentru ca acestea să accepte dezvoltarea rețelei 5 G cu echipamente Huaweii despre care există informații și rapoarte ale serviciilor de informații occidentale că ar fi folosite inclusiv în acțiuni de spionaj. În urmă cu doar cîteva ore, agenția britanică MI6 a cerut guvernului britanic să regândească relația cu China ca urmare a modului în care aceasta se comportă în actaula criză globală. Aceste suspiciuni și îngrijorări există în majoritatea statelor membre NATO”, explică Viziteu.

Deputatul USR amintește în final că România este un membru important al comunității euro-atlantice și că statul comunist chinez nu a făcut niciun secret din faptul că dorește să înlocuiască actuala ordine liberală globală cu propriul model de societate, ”bazat pe dictatură, minciună și dispreț față de drepturile și libertățile personale și spune că românii trebuie să știe adevărul”.

”Tocmai de aceea, dacă există, aceste informații trebuie să fie publice, pentru că doar astfel vom contracara propaganda albă a unor state care acționează în detrimentul intereselor fundamentale ale României”, încheie deputatul USR.

Cine este deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu

Lucian Stanciu-Viziteu este liderul USR Bacău și candidat pentru funcția de primar al municipiului Bacău la următoarele alegeri locale.

Înainte de a fi deputat, din 2016, el a fost antreprenor și consultant independent în informatică și finanțe.

Și-a făcut studiile doctorale în Franța, la Universitatea din Grenoble, Franța. În Parlament, este membru în Comisia de Control a SRI.

”În 2013 am participat la o competiție de finanțare pentru start-up-uri și am câștigat un grand. Cu acea finanțare am început prima fabrică de izolatori termici din lână de oaie din România”, spune el într-un text de prezentare pe site-ul USR.