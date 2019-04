Tăriceanu, despre blocarea în Senat a dosarului său: "Comisia juridică e independentă”

Agerpres

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că nu a participat la nicio discuţie privind parcursul din Senat al solicitării DNA privind încuviinţarea începerii urmării penale în cazul său.

"Comisia juridică e independentă, nu lucrează sub autoritatea preşedintelui. Am vazut solicitările care au parvenit la nivelul Biroului permanent şi la nivelul Comisiei pentru a cere timp suplimentar, unii senatori, pentru studierea celor 17 mii de pagini. Am preferat să fiu absent la orice discuţie în legatură cu acest subiect tocmai pentru a nu se putea spune că intervin, fiind parte din acest subiect, şi că încerc să influenţez în vreun fel deciziile colegilor mei senatori. (...) Nu am participat la discuţii pentru a nu se putea invoca vreo intervenţie de-a mea", a spus Tăriceanu luni la Senat, potrivit Agerpres.

Senatorul liberal Alina Gorghiu, vicepreşedinte al Camerei superioare a Parlamentului, consideră că PSD săvârşeşte "o încălcare a Regulamentului" prin amânarea, în Comisia juridică, a unui raport în cazul cererii DNA privitoare la Călin Popescu-Tăriceanu.

"2 aprilie, dacă nu mă înşel, era al doilea, al treilea termen la care Comisia juridică era obligată să vină cu un raport pe dosarul domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Este încă o încălcare a Regulamentului (Senatului - n.r.) pe care PSD, de data aceasta, o săvârşeşte. Cred că nu mai este o surpriză pentru nimeni că se practică un fel de negociere ocultă între PSD şi liderul ALDE. Din păcate, pe tărâmul Parlamentului, din nou, Regulamentul este încălcat, două decizii ale Biroului permanent al Senatului sunt încălcate. Este evident conflictul constituţional pe care îl avem cu cei care au transmis acest dosar în Parlamentul României, aşteptăm o reacţie din partea celei care conduce vremelnic Consiliul Superior al Magistraturii, care are din partea PNL o solicitare cu privire la declanşarea acestui conflict de natură constituţională, aşteptăm totuşi o reacţie - că e da, că e nu -, dar am vrea să ştim dacă pentru unii e mumă şi pentru alţii e ciumă decizia din Senatul României. Oricare ar fi, ea nu poate să treneze la infinit, în sertarele Comisiei juridice", a declarat Alina Gorghiu, luni, întrebată despre amânarea, în Comisia juridică a Senatului, a raportului în cazul cererii DNA privitoare la Tăriceanu.

Comisia juridică a Senatului a suspendat din lipsă de cvorum, în ultimele săptămâni, consecutiv, două şedinţe în care era de aşteptat să fie dezbătută pentru raport solicitarea DNA de încuviinţare a începerii urmării penale în cazul preşedintelui Camerei superioare, Călin Popescu-Tăriceanu.

Începând din luna decembrie a anului trecut, Biroul permanent al Senatului a decis în mai multe rânduri prelungirea termenului pentru întocmirea raportului în cazul acestei cereri a DNA, pentru a le permite senatorilor studierea dosarului cauzei.

Biroul permanent al Senatului stabilise pentru 2 aprilie termenul final acordat Comisiei juridice pentru acest raport, însă săptămâna trecută şedinţa comisiei a fost întreruptă din lipsă de cvorum. Tăriceanu declara, pe 4 aprilie, că le-a solicitat senatorilor din Comisia juridică să urgenteze elaborarea avizului în privinţa cererii DNA de începere a urmăririi penale în cazul său, menţionând că este dispus în orice moment să prezinte în plen punctul său de vedere.

DNA îl acuză pe Tăriceanu că a primit foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari

Pe 7 noiembrie 2018, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Comisia juridică trebuie să întocmească raportul care va fi transmis plenului Senatului, cel în măsură să încuviinţeze sau să respingă solicitarea DNA

