SURSE: Florin Cîțu vrea să demită toți miniștrii USR PLUS. Secretarii de stat și prefecții sunt și ei pe lista neagră

„Guvernul poate funcționa și fără USR”. Sau poate se vor răzgândi și vor propune un alt ministru la Justiție, au transmis neoficial liberalii. Însă liderii USR PLUS care participă la ședința coaliției de vineri seară păreau că nu dau înapoi.

La ora 18:00, atunci când au intrat în ședința coaliției, cei șase miniștri USR PLUS erau încă în funcție, dar cu bagajele făcute. Din discuțiile care s-au derulat până acum nu pare să se ajungă la o cale de mijloc.

Atât Dan Barna, cât și Dacian Cioloș, liderii USR PLUS, au cerut în discuțiile cu Florin Cîțu ca acesta să își dea demisia. „Nu am de gând să fac pasul înapoi”, le-ar fi răspuns Florin Cîțu în discuțiile din coaliție.

Aceștia l-au anunțat că după ce vor pleca de la Guvern vor merge la Senat pentru a depune moțiunea de cenzură pentru care au strâns semnături împreună cu cei de la AUR.

Așadar, nu există o cale de mijloc la care să se fi ajuns. Nu a fost însă o discuție legată de demiterile miniștrilor, cel puțin deocamdată. Însă, potrivit unor surse din interiorul Guvernului, Florin Cîțu are de gând ca în perioada imediat următoare să semneze plecarea atât pentru miniștrii USR PLUS, cât și pentru secretarii de stat, șefii de agenții și prefecți - adică toate funcțiile pentru care USR PLUS a făcut nominalizări.

Deputatul USR PLUS Andrei Lupu precizează că, în timpul discuţiilor de la Palatul Victoria, premierul Florin Cîţu a anunţat că în cazul în care va fi depusă moţiunea de cenzură va schimba din funcţie toţi miniştrii, secretarii de stat, prefecţii şi şefii de instituţii autonome susţinuţi de USR PLUS.

"Florin Cîţu a ameninţat USR PLUS că, dacă depunem moţiune de cenzură, va schimba din funcţie toţi oamenii susţinuţi de noi - miniştri, secretari de stat, prefecţi, şefi de instituţii autonome. Doar că Florin Cîţu nu înţelege că modul nostru de a face politică este unul total diferit. Nu am venit la guvernare pentru a pune oameni în funcţii. Loveşte unde nu ne doare. Ce ne doare e modul în care Florin Cîţu înţelege să cheltuie bani publici pentru a câştiga susţinerea în propriul partid. Şi pentru asta va pleca din funcţie", a scris el, pe Facebook.