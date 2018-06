Stănescu: Cred că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură

Inquam

Vicepremierul Paul Stănescu crede că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură iniţiată de PNL.

"Moţiunea de cenzură nu are nicio şansă să treacă pentru că, în primul rând, opoziţia trebuie să aibă majoritate. Şi, din toate calculele care sunt acolo, eu cred că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură. Cred, dar nu am certitudinea sau să am ceva din partea lor. Dar, cred că nu vor avea majoritate şi nu vor ieşi. (...) Ne vom întâlni, vom discuta... putem să fim în sală, putem să nu fim în sală, pentru că am învăţat de la alţii care nu erau în sală în momentul în care erau moţiuni de cenzură, dar sper să nu facem la fel ca ei", a spus Paul Stănescu, duminică, la Cezieni.

Vicepremierul a precizat că social-democraţii PSD nu a luat o decizie în ceea ce priveşte prezenţa parlamentarilor în sală, la votul moţiunii de cenzură.

