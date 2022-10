Scandalul ”mașini BMW pentru Poliție”. Ministrul Lucian Bode susține că, de fapt, Cătălin Drulă a semnat contractul

Mai mult, Bode a susținut că Ministerul Transporturilor, condus la acea vreme de către președintele USR Cătălin Drulă, a ”semnat” pentru fixarea anumitor detalii tehnice ale autoturismelor care urmau să fie achiziționate.

”La 25/05/2021 Ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, aprobă cererea de finanțare, inclusiv fișa cu detaliile tehnice. În 5/07/2021, în baza acordului dat de ministerul condus de domnul Drulă, se semnează contractul de finanțare. Număru 106/2021, îl aveți în față. Contract, evident, semnat între Ministerul Transporturilor, pe de o parte, și Inspectoratul General al Poliției Române, pe de altă parte, în calitate de beneficiar. Ca reprezentant al Ministerului Transporturilor, evident, este domnul ministru Drulă. Aveți în față o copie după contractul de finanțare semnat de domnul domnul Drulă și domnul Benone Matei, Ministerul Transporturilor, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române.” - a spus ministrul de Interne Lucian Bode, într-o conferință de presă.

Bode mai spune că, un aspect foarte important al acestui contract a fost cel reprezentat de fixarea anumitor specificații tehnice ale autoturismelor care urmau să fie cumpărate - specificații care au dus, în final, la achiziționarea BMW-urilor.

”Foarte important, anexa 2 a acestui contract parte componentă încă o dată acestui contract este fișa cu detaliile tehnice, unde vem vom găsi la pagina 7 capacitatea cilindrică, cutia de viteză, viteze, tracțiunea, lungimea, caroseria, culoarea, inscripționarea specifică, foarte importantă. Așa cum vedeți, cutie automată 8 plus 1 trepte.” - a precizat Bode.

Președintele USR a acuzat Ministerul de Interne că a construit un caiet de sarcini ”cu dedicație”

Bode amintește faptul că, printre acuzațiile lansate de liderul USR s-au aflat și cele referitoare la construcția unui caiet de sarcini care să cuprindă anumite condiții, cu alte cuvinte ... ”cu dedicație”.

Însă, acum, ministrul susține că aceste specificații au fost aprobate chiar de Drulă.

”Ne aducem aminte ce spunea domnul Drulă în urmă cu câteva zile, că am construit un caiet de sarcini în care am trecut intenționat, spre exemplu, o cutie de viteză 8 plus 1 trepte, pentru a favoriza pe cineva, în condițiile în care domnia sa a semnat contractul de finanțare, iar anexă la contractul de finanțare sunt aceste specificații tehnice, inclusiv cutia de viteză 8 plus 1.

Așadar, în caietul de sarcini nu puteam să trecem nici 7 plus 1 nici 9 plus 1. Mă întreb, cât tupeu să ai și să acuzi Poliția Română, Ministerul Afacerilor Interne, că au făcut anumite specificații cu dedicație, când nu au făcut altceva decât să preia aceste specificații din proiectul tehnic, anexă la contractul de finanțare semnat de Ministerul Transporturilor. Mai mult, pe 8 iulie Ministerul Transporturilor anunță public printr-un comunicat semnarea contractului.

Printre echipamentele care fac obiectul contractului sunt enumerat enumerate și cele 300 de autospeciale. Se spune foarte clar: achiziția 300 de autospeciale de poliție. Deci, după ce semnează contractul, dă comunicat și promovează public acest demers” - a spus Lucian Bode.

Ba, mai mult decât atât, inclusiv ministrul Fondurilor Europene de la acea vreme, Cristian Ghinea, ar fi fost informat cu privire la aceste achiziții.

”După momentul semnării contractului, ministerul, așa cum spun, cum spuneam, îl informează pe ministrul Fondurilor Europene. Așadar, contractul ajunge și la domnul Ghinea. Domnul Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene la acea vreme, inclusiv cu specificațiile tehnice, subliniez inclusiv cu specificațiile tehnice.” - a afirmat ministrul de Interne.

Președintele USR Cătălin Drulă a cerut DNA să se autosesizeze în scandalul BMW

În urmă cu câteva zile, președintele USR Cătălin Drulă i-a cerut procurorului-şef al DNA, Crin Bologa, să se autosesizeze în cazul licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de automobile BMW.

Acum, ministrul de Interne, Lucian Bode, spune că nu are nicio problemă cu asta, ba dimpotrivă.

”Acum sigur că putem vorbi mult despre ipocrizie, despre rea-voință, despre pierderi de memorie. Putem vorbi mult și multe pe aceste aspecte, inclusiv despre înțelepciunea zicalei dacă tăceai filosof rămâneai.

Unul din cele mai importante și singurul care ne interesează pe noi, la Ministerul Afacerilor Interne, este cel legat de dezinformare, pe care întotdeauna o vom combate. Acesta este motivul pentru care mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, să combat această dezinformare cu argumente. Fostul ministru al transporturilor, domnul Drulă, face public acuzații grave, calomnioase, cu atac la persoane.

Vorbim, culmea, despre documente și procese agreate și semnate de către dânsul. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. Domnul Drulă cere Direcției Naționale Anticorupție să se să se autosesizeze. Păi, ce ar trebui să înțelegem acum, după ce am văzut documentele semnate de către dânsul. Să înțelegem că se auto-denunță? Domnul Drulă, sesizează OLAF și Parchetul European, în condițiile în care acest contract și aceste specificații tehnice au fost pe masa ministrului Drulă și a ministrului Ghinea. Foarte bine, nu avem nicio problemă cu asta.” - a reacționat Lucian Bode.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 06-10-2022 12:32