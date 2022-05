Scandal politic, după meciul de hochei România-Ungaria. Un lider PNL cere demiterea ministrului Barna

Agerpres

Este scandal în Parlament, după meciul de hochei care a avut loc duminică, 9 mai, la Ljubljanay, între România și Ungaria, în cadrul Campionatului Mondial.

Co-președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, în plenul Camerei Deputaților, că ”susține separatismul pe criterii etnice în România”.

Simion s-a arătat foarte nemulțumit de faptul că, la acel meci de hochei, echipa României a cântat imnul Ținutului Secuiesc împreună cu jucătorii din Ungaria și - în schimb - imnul României nu ar fi fost intonat.

Mai mult, în tribuna Ungariei s-ar fi aflat și ministrul Mediului, Tanczos Barna.

”Am o problemă mare, personală. Meciul de hochei dintre România și Ungaria, unde trebuiau să fie intonate imnurile celor două state, respectiv România și Ungaria. Imnul Ungariei s-a intonat, imnul României nu s-a intonat. S-a intonat, în schimb, un imn al unui ținut inventat. Și nu știu unde este domnul Novak, domnul ministru al Sportului, era și el deputat, nu? Domnul Tanczos Barna, care susține separatismul pe criterii etnice în România.

Problema mea personală e legată de absența domnilor deputați din sală, pentru că avem mulți miniștri care sunt deputați, care încurajează separatismul sau care doar declară în presă, cum l-am văzut pe ministrul Transporturilor, pe domnul Sorin Grindeanu... Știam că e parlamentar domnul Grindeanu, nu prea îl văd aici.

Declară în calitatea lor de miniștri, deși împart aceleași bănci acolo la Guvern, domnul Tanczos Barna cu domnul Novak, separatismul pe criterii etnice, promovat de unii dintre colegii noștri, încurajat, aplaudat - cu imnuri ale unor așa-zise ținuturi inventate ..

Noi aici, în Camera Deputaților și în Parlamentul României, intonăm imnul României. Echipa națională de hochei, care a jucat acum 2 zile, nu a avut intomat imnul României. Vi se pare o problemă gravă, domnule președinte?”, a spus în plenul Camerei Deputaților George Simion.

Președintele de ședință, Daniel Suciu, a răspuns sec: „Este. Mulțumesc”.

Deputat UDMR: Care este problema?

În replică, deputatul UDMR Csoma Botond i-a transmis lui George Simion că nu înțelege ”care este problema cu chestia asta”, deoarece ”imnul secuiesc există de secole, cum există și Ținutul Secuiesc”.

”Știu că AUR-iștii au o agendă specială, de a crea tensiuni între români și maghiari. Ați primit această comandă, poate, de la Moscova, domnu Simion, că atât știți să faceți din păcate. Asta ai făcut și asta știi să faci. Nu mai aveți subiecte pe pandemie, și atuncea ... asta faceți. Și mințiți în același timp. S-a cântat și imnul României. Da, spontan, etnicii maghiari din echipa României au cântat și imnul secuiesc. Care e problema cu chestia asta? Imnul secuiesc există de secole, cum există și Ținutul Secuiesc. Nu înțeleg care este problema cu chestia asta.

Nu a fost un mesaj de jignire la adresa României sau la adresa românilor. Mai terminați cu prostiile astea, să creați tensiuni artificiale între români și maghiari. Ați primit de la Moscova această poruncă, să faceți asta, domnul Simion? Aveți o agendă ascunsă? Să vă fie rușine”, a fost replica liderului deputaților UDRM, Csoma Botond.

Președintele PSD: Vom discuta în coaliție. Trebuie să existe respect între noi

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că susține punctul de vedere al colegului său de partid, ministrul Transporurilor, Sorin Grindeanu, care a transmis pe Facebook că nu poate să înțeleagă și să tolereze ”gestul infam al hocheiștilor din naționala României care au cântat așa-zisul imn al Ținutului Secuiesc.”

”Cred că sunt exagerări care nu trebuie să mai aibe loc pe teritoriul României, după 30 de ani de democrație, și toată lumea va trebui să înțeleagă că România și Europa au intrat într-o altă etapă. Repet, iarăși aduc contextul războiului, un astfel de context este să vii și cu astfel de provocări, mi se pare de netolerat. De aceea îl felicit pe domnul Grindeanu pentru poziția pe care a avut-o public.” - a spus Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști dacă va discuta cu UDMR în ședința coaliției de guvernare despre acest incident, liderul PSD a confirmat.

”Sunt ferm convins că va fi o discuție în interiorul coaliției. Trebuie să existe respect între noi, și cred că eu personal și colegii mei am arătat acest respect și UDMR-ului și celorlalte minorități. Nu cred că astfel de lucruri și astfel de manifestări duc în direcția corectă.” - a declarat Ciolacu.

Un vicepreședinte al PNL cere demiterea ministrului Tanczos Barna

Incidentul nu a rămas fără ecouri nici în tabăra liberalilor. Vicepreședintele PNL Adrian Cozma cere demiterea ministrului Mediului Tanczos Barna, susținând că ”gestul de duminică este incalificabil”.

”INADMISIBIL! Am rămas consternat și sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat în Slovenia la Campionatul Mondial de Hochei.

România a fost umilită și de jucătorii care au cântat imnul Ținutului Secuiesc și de ministrul Tanczos Barna, care s-a pus la peluza galeriei Ungariei, și a girat acest comportament nedemn și care nu e o întâmplare. Ne aducem aminte de un alt episod, când același Tanczos Barna a refuzat să interzică imnul secuiesc la meciurile de hochei pe vremea când era președinte al Federației și care a spus: "Vom cânta și de acum înainte".

Este incalificabil gestul de duminică și măsurile pe care trebuie să le luăm trebuie să fie ferme și imediate. Cer premierului demiterea ministrului Tanczos Barna din funcția de ministru. Simbolurile țării sunt sfinte pentru orice român de orice etnie. Cine nu respectă simbolurile țării, nu poate face parte din Guvernul României!” - a transmis Cozma pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, ministrul Tanczos Barna, susținut de UDMR, a transmis, luni, că - într-adevăr - a asistat la meciul de hochei din tribuna ungară, dar că au fost și români acolo.

”În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului. La un moment dat, la câțiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcați în tricoul echipei naționale.Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc.” - a precizat ministrul.