Plumb și Nica ar fi fost refuzați la Bruxelles. Ce portofoliu a primit România în CE

Ursula von der Leyen, a anunțat că va prezenta pe 10 septembrie noua structură a Comisiei Europene.

"Pe lista Ursulei von der Leyen, România a primit portofoliul de la Transporturi, dar niciuna dintre propunerile de candidați nu a fost acceptată", potrivit Mihaelei Gherghișan Naum, corespondenta RFI România la Bruxelles.

In the #vonderLeyen list, #Romania gets the transport porfolio, but none of the proposals for a candidate was accepted