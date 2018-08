Rovana Plumb, încrezătoare că Viorica Dăncilă va rămâne premier până la sfârșitul mandatului

Agerpres

Preşedinta organizaţiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat joi, în staţiunea Mamaia, că Viorica Dăncilă va fi cu certitudine premier până la alegerile viitoare.

"Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă va conduce acest Executiv până la alegerile viitoare, cu certitudine", a spus Rovana Plumb, după reuniunea desfăşurată cu prilejul Şcolii politice de vară a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate (OFSD), care se desfăşoară pe litoral.

Potrivit liderului OFSD, premierul Dăncilă este un om profesionist, un om de echipă, un lider politic care îşi iubeşte foarte mult ţara.

"Da, am s-o laud întotdeauna, pentru că o cunosc de foarte mult timp, este un om profesionist, este un om de echipă, este un lider politic care îşi iubeşte foarte mult ţara, care are foarte multe cunoştinţe la nivel european în ceea ce priveşte tot ce înseamnă parteneriate şi se dedică în fiecare zi implementării programului de guvernare pentru a răspunde tuturor nevoilor pe care românii le au", a afirmat Rovana Plumb.

Ea a spus că părerea respectivă este unanimă printre social-democraţi, toţi ştiind despre Viorica Dăncilă "cât de dedicată este activităţii pe care o desfăşoară şi că este un bun premier".

"În rest, adversarii politici pot specula orice, important pentru noi este să implementăm programul de guvernare şi vom face acest lucru", a precizat Rovana Plumb.

