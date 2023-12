Reacții politice în scandalul ”Ciolacu revoluționar”: ”Îşi apără impostura într-un stil mafiot”, ”abuzează de putere!”

Dodu a fost demis de Ciolacu din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945—1989, după ce a iniţiat respingerea cererii lui Ciolacu de a fi declarat luptător cu rol determinant în Revoluţia din decembrie 1989.

”Marcel Ciolacu este un impostor. Un revoluţionar de carton care mânjeşte memoria luptătorilor din 1989 pentru libertate în schimbul unor bani şi terenuri din partea statului. Nu există nicio dovadă a vreunei fapte de vitejie a premierului Ciolacu la Revoluţie. La această concluzie a ajuns şi Secretariatul pentru Revoluţionari, condus la acea dată de Mihai Dodu, care i-a respins cererea de a fi declarat „luptător cu rol determinat la Revoluţie”, afirmă liderul USR Cătălin Drulă pe Facebook.

”Ce a urmat după decizie? Mai întâi, Ciolacu a încercat intimidarea lui Mihai Dodu, iar acum l-a demis din funcţie. Îşi apără impostura într-un stil mafiot. Îi execută din funcţie pe toţi cei care nu închid ochii. În locul oamenilor demni sunt aduşi apropiaţii de partid veniţi să execute ordinele”, mai spune Drulă.

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că premierul Marcel Ciolacu a arătat că atunci când are puterea "are reflexe de dictator sud-american".

"Marcel Ciolacu l-a demis aseară pe şeful Secretariatului de stat pentru revoluţionari, omul care i-a respins cererea de a deveni luptător cu merite deosebite în Revoluţie. O poveste destul de gri de la Buzău, o poveste care nu se leagă, care a fost documentată de presă şi care lasă multe semne de întrebare. Ciolacu a contestat în instanţă această decizie, pe 11 ianuarie era termen, însă nu a mai aşteptat până pe 11 ianuarie şi l-a demis pe secretarul de stat pus de Ciucă, de partenerul lui, Ciucă. O vorbă din popor spune - dă-i omului puterea şi o să-i vezi caracterul. Ciolacu ne-a arătat că atunci când are puterea are reflexe de dictator sud-american. Are toată puterea acum şi, la 34 de ani de la Revoluţie, vedem un om cu putere în stat care foloseşte puterea pentru a-şi rezolva problemele personale", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a menţionat că în acest moment Marcel Ciolacu "se poartă mai rău ca Dragnea".

"În momentul ăsta PSD s-a întors în epoca Dragnea după ce s-au făcut eforturi ani de zile să se distanţeze de proastele obiceiuri ale lui Liviu Dragnea şi a celor din jurul lui. Asta nu ne miră pentru că ştim cât de apropiat de fapt a fost Marcel Ciolacu de Liviu Dragnea. Faptul că PNL şi Ciucă nu spun nimic arată complicitatea lor la acest jaf, arată că sunt total în subordinea lui Ciolacu, arată că nu mai au niciun fel de coloană vertebrală", a afirmat Moşteanu.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că îşi foloseşte funcţia pentru a-şi apăra propriile interese.

"Profitând de sărbătorile de iarnă, Marcel Ciolacu face orice pentru a-şi ascunde urmele. Este absolut incredibil ce este capabil să facă tocmai cel care deţine funcţia de prim-ministru al României doar pentru a-şi apăra propriile interese. Într-o mişcare cinică, desprinsă din seria a PSD, premierul îl înlătură pe Mihai Dodu încercând să ascundă adevărul şi să calce în picioare memoria eroilor din 1989.

Un act scandalos de evident împotriva adevărului şi dreptăţii!

Marcel Ciolacu acţionează în spiritul pur pesedist care a condus România în ultimii 34 de ani. Abuzează de putere şi îi înlătură pe cei care au curajul să le scoată la lumină impostura. Premierul Ciolacu are de dat o serie de explicaţii în urma acestei demiteri, nu doar cu privire la motivele care au stat în spatele deciziei, ci mai ales în privinţa declaraţiilor pe care Mihai Dodu le făcea în urmă cu ceva timp când spunea că se teme pentru viaţa lui. Să nu ne mire dacă de astăzi din dosarul prin care i-a fost retras certificatul prin care i se acordă titlul de luptător cu rol determinant în Revoluţie lui Marcel Ciolacu nu vor mai rămâne decât coperţile. Într-un viitor guvern AUR, Mihai Dodu va fi reinstalat în funcţie pentru a-şi putea continua munca", a spus George Simion, potrivit News.ro.

Decizia de înlocuire a lui Mihai Dodu a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Și gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la această veste, afirmând că ”Ciolacu s-a autodecretat revoluționar pe baza propriilor declarații, între care una semnată în fals!”.

