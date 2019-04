Reacția lui Băsescu după ce Ilie Năstase a aruncat cafea pe un cort electoral al PMP

Facebook.com

Fostul preşedinte Traian Băsescu, care candidează la alegerile europarlamentare din partea PMP, a declarat, marţi seară, că este cuprins de repulsie după gestul lui Ilie Năstase care a fost filmat aruncând cafea pe unul dintre corturile electorale ale PMP

”Mi-e dificil să comentez şi nu vreau să jignesc public, dar vă puteţi imagina ce poţi gândi despre un asemenea om. Dumnezeu cu el!”, a spus, marţi, seară, la B 1 TV, Traian Băsescu, comentând gestul lui Ilie Năstase care a aruncat cafea pe un afiş electoral al PMP.

Băsescu a adăugat că ”din repulsie” nu vrea să discute.

”E contradicţia asta: ce a fost şi ce a ajuns, săracul”, a mai declarat Traian Băsescu, citat de news.ro.

Fostul preşedinte a adăugat că este cel mai scăzut nivel al camoaniei electorale din 1990 încoace.

”Nivelul campaniei este cel mai scăzut pe care l-am văzut din 1990 încoace. Patriotism lătrat, deşanţat. Patriotismul se poartă în suflet, ca dragostea de mamă, nu se latră. Naţionalism ieftin”, a mai spus candidatul PMP la alegerile pentru Parlamentul European.

Fostul tenisman Ilie Năstase, candidat UNPR la europarlamentare, a fost filmat aruncând cafea dintr-un pahar pe un afiş electoral al fostului preşedinte Traian Băsescu, şi el candidat pentru Parlamentul European.

Filmuleţul în care Năstase stropeşte cu cafea un perete al unui cort electoral pe care este postată forografia lui Traian Băsescu, care candidează şi el la europarlmentare, a fost postat pe Facebook de către Cristian Petrescu, fost ministru al Tursmului şi membru PMP.

"Am văzut câţi bani primesc partidele pentru campanii, din pacate noi, eu si Iordanescu (n.r. - Anghel Iordănescu, şi el candidat al UNPR) nu prea avem bani şi nu ne-am pus si noi postere ca toata lumea. Am avut un moment de indignare pentru că noi , românii, dăm sute de milioane de euro pe an pentru partide. Altfel nu am nimic cu Traian Băsescu, a fost mai mult o glumă, mă gândeam la sloganele cu "Să trăiţi bine", dar daca suntem colegi la Bruxelles, îi dau mana. Băsescu a promis, dar nu a făcut nimic, a luat un apartament gratis, i-a pacalit pe români, de-aia sunt frustrat. Am fost dat in judecată? O sa-l dau si eu ca a furat navele", a spus Ilie Nastase la România TV.

