Răspunsul Vioricăi Dăncilă la întrebarea dacă va candida la alegerile prezidențiale

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că a regretat la un moment dat că a acceptat funcţia de premier, deoarece nu şi-a putut construi propria echipă, dar că PSD trebuie să rămână unit în ciuda crizei pe care o traversează.

Dăncilă a afirmat că acum a început să fie ea însăşi şi că până acum a mers după linii deja trasate.

"Am început să fiu eu. Am mers după anumite linii deja desenate, după anumite mesaje care trebuia să le scot în spaţiu public. Probabil a fost şi teama de a nu dezamăgi, de a nu-i dezamăgi pe cei care au crezut în mine sau pe cei care au sperat că voi schimba lucrurile. Nu ştiu, poate au fost mai multe elemente care au făcut să nu prea ies în spaţiul public, să fiu mai reţinută”, a afirmat Dăncilă la TVR.

Întrebată de ce nu a putut fi ea însăşi până acum, Dăncilă a răspuns: "Pentru că erau anumite direcţii pe care trebuia să le urmez sau un anumit discurs pe care trebuia să îl am, anumite elemente pe care trebuia să le scot în evidenţă. De multe ori, ştiţi, dacă nu te identifici cu ceea ce spui parcă nu ai nici credibilitate şi parcă nici nu poţi să transmiţi dincolo de ecran”.

Dăncilă: Poate a fost şi vina mea

Întrebată dacă a regretat că a acceptat să fie premier, Viorica Dăncilă a răspuns: "Sincer, da. Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că, de fapt, nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Nu mi-am construit propria echipă. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. Am regretat că poate de multe ori nu am fost, nu am avut inspiraţia sau poate chiar curajul de a fi mult mai directă şi să spun lucrurile care nu îmi conveneau. Am regretat faptul că poate ar fi trebuit să mă implic mult mai mult şi să încerc să am mai multă activitate în partid astfel încât să nu avem o separare a activităţii Guvernului de viaţa de partid”.

Dăncilă: Exclud o candidatură la funcția de președinte

Premierul a precizat că PSD-ul traversează poate cel mai greu moment din istorie, dar că nu trebuie să se scindeze, alegerile prezidențiale fiind un obiectiv foarte importnat acum.

"Mesajul pe care ni l-a transmis Liviu Dragnea după arestare a fost: "Să nu ieșiți de la guvernare, aveți obligația să duceți la capăt programul de guvernare". Nu trebuie să împărțim PSD-ul, trebuie să ne regăsim toți. Să avem un partid unit, pentru că altfel vom pierde toți. }n momente dificile, PSD a fost unit. Cred că după Congres vom merge foarte uniți în spatele candidatului la președinție. Pentru noi, prezidențialele reprezintă un obiect foarte important. Sunt mai mulți cei care vor să preia președinția partidului. Este bine să avem un congres și după ce se termină, toți să luptăm pentru un rezultat bun la alegerile prezidențiale. Exclud din start o candidatură la funcția de președinte. Cred că vom câștiga, trebuie să avem încredere în noi", a mai spus Dăncilă.

