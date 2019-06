Dăncilă, despre Dragnea: "Cred că ești un om slab când vrei să-ți impui deciziile"

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, luni, despre greșelile pe care le-a făcut Liviu Dragnea la conducerea partidului PSD, lăsând să se înțeleagă că acesta lua singur sau într-un cadru restrâns toate deciziile importante.

În acest context, Viorica Dăncilă a precizat că nu dorește să facă "acuzații" pe care nu le poate dovedi.

"PSD nu le-a pierdut doar Dragnea. Cred că au fost mai multe greșeli și vom face analize. Poate și Dragnea a avut vina lui, dar au fost și alte lucruri. Poate ne-am îndepărtat de electoratul din 2016, poate măsurile trebuiau luate în funcție de ce-și doresc românii. Dincolo de faptul că am vorbit mult de justiție, că Dragnea a avut partea sa de vină că s-a îndepărtat de forurile statutare, deciziile trebuie luate într-un cadru mai mare, nu unul restâns. N-aș vrea să fac acuzații pe care nu le pot dovedi. Nu să venim cu o decizie pe care să o adoptăm, dar să nu avem certidinea că este corectă", a spus Dăncilă referitor la cauza care a dus la pierderea alegerilor europarlamentare.

Întrebată de ce partidul s-a lăsat condus de un singur om, Dăncilă a precizat: "Nici aceste foruri statutare nu au fost organizate de câte ori trebuia. Președintele este cel care este ascultat, dar eu cred că trebuie să ne-o asumăm toți. În ultimul CEx, am stat trei ore și am ascultat opinia fiecărui coleg. Și probabil nu au vorbit de câte ori doreau. Poți să conduci cu o mână forte, dar să-i asculți pe toți. Eu cred că ești un om slab atunci când vrei să-și impui punctul de vedere, atunci când ți-e teamă că celălalt ar putea să aibă o idee mai bună decât tine. Nu trebuie să avem aceeași opinie sau să vedem aceeași soluție".

Premierul României a adăugat că își asumă faptul că a dat OUG fără o dezbatere amplă.

"Nu pot să spun că am fost o victimă, trebuie să ne asumăm o anumită vină. Îmi reproșez faptul că nu am spus ceea ce ni se părea corect, trebuie să-mi asum că am dat OUG 114 fără o dezbatere mai amplă. Nu trebuie să mai luăm decizii fără discuții cu cei care sunt afectați de implementarea regulilor. Le-am spus și miniștrilor, în momentul în care veniți cu un act normativ, discutați cu sindicatele, cu patronatele, ridicați-l pe site înapoi, ca el să fie văzut", a precizat Viorica Dăncilă la TVR.

