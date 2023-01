Raluca Turcan, fost ministru al Muncii: ”Peste 9 milioane de români vor primi sprijin sub formă de tichete”

Deputatul PNL Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, afirmă că peste 9 milioane de români vor primi în perioada următoare un sprijin sub formă de tichete, pentru diferite nevoi sociale, provocate de ”perioada de criză”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Turcan susține că este vorba despre ”tichete pentru încălzire, rechizite, procurare de alimente, bani suplimentari la pensie, venituri suplimentare, tichete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai sau pentru trusori de nou născuţi, sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi”.

”Până pe 15 ianuarie toate pensiile intră în plată mărite, după cum urmează:

• 2,3 milioane de pensionari, cu pensii până în 1500 de lei, vor avea venituri mai mari cu peste 600 de lei (din care 500 este sprijinul social și minim 100 de lei din majorarea punctului de pensie);

• 949 de mii de oameni cu pensii cuprinse între 1500 și 2000 de lei vor avea venituri crescute cu aproximativ 600 de lei (din care 400 de lei sunt din sprijinul social și 200 de lei din majorarea punctului de pensie);

• 1,01 milioane de pensionari cu pensii între 2000 și 3000 vor avea venituri mai mari cu peste 570 de lei (din care 300 sunt din sprijinul social și peste 200 de lei din majorarea punctului de pensie);

• Iar 500 de mii de pensionari, cu pensii peste 3000 de lei vor avea la pensie mai mult cu aproximativ 400 de lei (o creștere doar din punctul de pensie)”.

În plus, faţă de asta vor exista şi alte tipuri de ajutoare şi suport financiar pentru persoanele care provin din familii vulnerabile:

• 1400 de lei pentru sezonul rece pentru plata facturilor la energie (4 milioane de beneficiari). 700 lei/semestru se acordă în luna februarie și o altă tranșă de 700 lei/semestru - în luna septembrie;

• 6 tranșe de 50 euro pentru vouchere de alimente (2,4 milioane de beneficiari);

• sprijinirea elevilor vulnerabili și în anul școlar 2023–2024 prin acordarea de vouchere pentru rechizite și îmbrăcăminte (405.000 de preșcolari și elevi);

• distribuția celei de a 6 a tranșa de pachete alimentare pentru cei 1,18 milioane de români aflați în situații de excluziune socială;

• acordarea de trusouri pentru copiii nou-născuți în familii dezavantajate;

• sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin finanțarea tehnologiilor asistive;”

În total, spune deputatul PNL, peste 9 milioane de români vor primi sprijin.

În finalul mesajului, Raluca Turcan spune că aceste măsuri au fost luate din cauza ”perioadei de criză”.

”SOLIDARITATE – aceasta trebuie să fie politica Guvernului în perioadă de criză! Crizele multiple din ultima perioadă au lăsat urme adânci în societate. Cu toţii am văzut cat au crescut preţurile, de la alimente la facturile pentru întreţinere. De aceea, cred că acum mai mult ca niciodată avem obligaţia să fim solidari, să ajutăm familiile vulnerabile să treacă cu bine peste această situaţie grea. Dacă ei vor fi bine, cu toţii vom fi bine. Romania are obligaţia sa trateze fiecare persoană cu demnitate. Nu e vorba de milă sau pomană, e vorba de sprijinirea celor vulnerabili pentru a putea trece acest prag. Am speranţa că toate măsurile vor fi în avantajul oamenilor şi că economia va permite şi alte creşteri de venituri”, mai scrie ea pe rețeaua de socializare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-01-2023 14:10