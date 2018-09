PSD-iștii care și-au anunțat susținerea pentru Firea: ”Dragnea să facă un pas în spate”

Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru consideră că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui să facă un pas în spate şi se declară nemulţumit că în calitate de parlamentar nu a fost niciodată consultat cu privire la deciziile politice.

Parlamentarul botoşănean susţine că nu va demisiona din PSD, însă spune că va încerca să lupte din interior pentru reformarea partidului. "Nu am fost niciodată consultaţi. Nu am fost niciodată luaţi în seamă. S-a trecut peste noi ca şi parlamentari. Eu am mai tras un semnal de alarmă mai demult. Nu a vrut nimeni să mă bage în seamă. Cred că trebuie să ţină cont şi de sfaturile noastre, de ideile noastre, pentru că nu suntem totuşi luaţi de pe stradă. Suntem parlamentari PSD, avem o vechime în partid foarte îndelungată, am făcut multe pentru acest partid şi nu sunt de acord să fiu batjocorit, umilit de către o parte din colegii mei. (...) Nu mă gândesc la o plecare din partid. Eu mă gândesc să rămân în partid să mă lupt cu cei care nu vor binele partidului, care urmăresc mai mult interesul personal. De aceea, voi face tot ce stă în puterile mele pentru a reuşi să repun partidul şi la nivel de Botoşani şi, alături de ceilalţi colegi, la nivel de ţară, acolo unde îi este locul", a afirmat Rotaru, miercuri, pentru Agerpres.

În acelaşi timp, acesta s-a arătat solidar cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, aflată în divergenţă cu conducerea partidului. "Susţin şi demersul doamnei Gabriela Firea, pentru că nu se mai poate cu atâtea lucruri care se întâmplă în interiorul partidului şi, dacă nu vom aplica rapid o strategie să schimbă anumite lucruri, vom avea de pierdut cu toţii", a adăugat Răzvan Rotaru.

Declaraţiile lui Rotaru survin în contextul în care un alt deputat din Botoşani, Mihaela Huncă, a demisionat, miercuri, din PSD. Ea a anunțat pe Facebook faptul că nu poate accepta sintagma ”două Românii” și nu poate accepta scindarea societății. - ”Am intrat în politică în anul 2000. A fost o decizie bine cumpănită, o decizie pe care am luat-o considerând că doar printr-o astfel de implicare aș fi putut contribui eficient la profesionalizarea și dezvoltarea în primul rând a sistemului din care proveneam și pe care l-am reprezentat mereu, sistemul de învățământ. Am ales social-democrația. Și social-democrată sunt și astăzi.

Dar social-democrația în care cred eu, bazată pe valori autentice, pe meritocrație și pe competență nu se mai regăsește astăzi în PSD, fiindcă PSD, din motive ce nu pot să le înțeleg, și-a uitat și menirea, și ideologia.

Am sperat, vreme de doi ani, că este doar o etapă de reconstrucție a partidului, am subliniat constant că drumul ales se abate de la proiectul pe care l-am propus românilor, mi-am exprimat nemulțumirea în fața autocrației care începe să definească exprimarea partidului. Toate aceste inițiative colegiale au fost lipsite de efect.

Nu pot accepta sintagma ”două Românii”, nu pot accepta scindarea societății, sunt împotriva oricărei bătălii fratricide și cred cu tărie că rolul celor aflați la guvernare este să fie în slujba tuturor românilor. Din păcate, unicul demers politic al conducerii partidului este acum o luptă absurdă, fără argumente și fără folos pentru cetățeni, cu toată lumea care i se opune. Nu pot merge mai departe alături de această viziune.

Și, fiindcă mulți alegători m-au învestit cu încredere pentru a-i reprezenta, nu voi alege să mă ascund în spatele biroului, bucurându-mă cu egoism de privilegii, ci voi încerca să dau viață, cu responsabilitate, tuturor inițiativelor pe care mi le-am asumat în campania electorală.

Vreau, de asemenea, să le mulțumesc foștilor mei colegi – mulți dintre ei, oameni minunați – pentru tot sprijinul și prietenia pe care mi le-au acordat în cele aproape două decenii de colaborare și să le urez succes acelora dintre ei care încă mai gândesc și simt social-democrat. Poate vor reuși să aducă partidul în matca sa firească…”

PSD Ilfov anunțat miercuri că o susţine pe Gabriela Firea. "Organizaţia PSD ILFOV îşi exprimă susţinerea pentru preşedintele său ales statutar doamna GABRIELA FIREA! Spunem NU conducerii discreţionare a unui singur om, spunem NU politicii pumnului în gură adus argumentelor susţinute de cei care nu se află în cercul apropiaţilor domnului Dragnea, spunem NU dezinformării şi manipulării în scopuri personale!" se arată într-o postare pe contul de Facebook al filialei.

